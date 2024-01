Polpette di cavolfiore, la ricetta light veloce per un secondo ricco di gusto

La ricetta delle polpette di cavolfiore senza patate è facilissima da fare e con essa potete gustare un secondo piatto vegetariano davvero squisito.

Vi diamo un’idea vincente per portare in tavola delle deliziose polpette di cavolfiore light ma gustose, senza usare le patate. Ovviamente siete liberissime di aggiungere delle patate bollite schiacciate all’impasto, ma vi assicuriamo che non sono affatto necessarie per la buona riuscita di questo piatto.

In pochi minuti potrete portare in tavola delle deliziose polpettine di cavolfiore, ottime come secondo piatto ma anche come antipasto. Andiamo subito a vedere come fare.

La ricetta delle polpette di cavolfiore

Volete gustare delle polpettine tenere e saporite a base di verdure di stagione? Allora provate la nostra ricetta delle polpette di cavolfiore, vedrete che vi piaceranno al primo assaggio. Tra l’altro potete usare anche il torsolo e le foglie più dure dell’ortaggio, dopo averle bollite vi basterà passarle al mixer per tritare tutto.

Semplice da realizzare, la ricetta delle polpette di cavolfiore è ideale sia per completare il menu con un secondo piatto sfizioso, sia per arricchire il buffet degli stuzzichini per l’aperitivo con qualcosa di insolito che sarà molto gradito ai vostri ospiti. Tra tutte le ricette di polpette vegetariane queste sono davvero deliziose.

Ingredienti

cavolfiore 400 gr

uovo 1

carota 1

prezzemolo tritato qb

formaggio grattugiato stagionato 40 gr

pangrattato 4 cucchiai + per impanare

sale qb

pepe qb

olio extra vergine di oliva qb

Procedimento

Ecco come preparare la ricetta delle polpette di cavolfiore. Prima di tutto lavate l’ortaggio e tagliatelo in pezzi. Portate a bollore dell’acqua salata e lessate il cavolfiore per 15 minuti. Prelevatelo e tritatelo usando un coltello o mettete tutto in un mixer per fare prima. Trasferite il trito in una ciotola ampia. Tritate anche la carota, molto finemente, unitela al cavolfiore. Aggiungete l’uovo, il formaggio grattugiato, il pangrattato, sale, pepe e prezzemolo. Impastate il tutto fino a creare ottenere un composto omogeneo. A questo punto prendete un piatto e sgusciate l’uovo rimasto, sbattetelo velocemente con una forchetta. Prelevate dei pezzi di impasto e formate le polpette, passatele nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Mettete le polpette di cavolfiore su una teglia foderata di carta forno, irrorate con poco olio extra vergine di oliva e trasferite nel forno già caldo a 180 gradi, facendo cuocere per circa 20 minuti. Abbiate cura di girare a metà cottura. Servite le vostre polpette di cavolfiore tiepide, ma anche fredde saranno molto buone.

Infine vi suggeriamo di leggere anche il nostro speciale su come fare le polpette con tante ricette facili e veloci adatte a tutti i gusti.