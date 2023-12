Ma che di carne, le cotolette le facciamo di cavolfiore: sono una tira l’altra

Se non ami particolarmente il cavolfiore, con questa ricetta ti ricrederai: nessuno resiste a queste gustosissime cotolette!

Per quanto la cotoletta nell’immaginario collettivo sia di carne, non significa che non si possano attuare delle deliziose variazioni sul tema, specialmente per i bambini – e anche per gli adulti va detto – che fanno fatica a mangiare una verdura come il cavolfiore.

Perché allora non unire insieme il gusto tenero e delicato del cavolfiore a quello più croccante e irresistibile di una bella panatura dorata per dar vita a una succulenta cotoletta? Stai tranquilla, con la loro semplicità e bontà, le cotolette di cavolfiore metteranno d’accordo tutti a tavola.

Croccanti, dorate e fragranti: nessuno saprà resistere al golosissimo richiamo delle cotolette di cavolfiore!

La ricetta è davvero semplicissima e super light perché, anziché friggerle, le cotolette le cuoceremo in forno. Ma puoi renderle più sfiziose aggiungendo un cucchiaio di pomodoro, un pizzico di sale e una fettina di mozzarella per una cotoletta al sapore di pizza perfetta per i più piccoli.

Ricetta per 4 persone

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Ingredienti:

1 cavolfiore

250 grammi di pangrattato

1 cucchiaino di curcuma

4 uova

60 grammi di formaggio grattugiato

100 grammi di farina

Olio d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Preparazione

Per prima cosa, per preparare le nostre cotolette, prendi il cavolfiore e taglialo a fette di uno spessore di circa 1,5 centimetri. È importante che le fette non siano troppi sottili perché allora si corre il rischio che queste si sbriciolino. Adesso, prepara la panatura: in un piatto metti insieme il pangrattato, il sale, la curcuma e amalgama per bene. In un altro piatto, invece, metti le uova, il sale e il formaggio grattugiato e sbatti il tutto con l’aiuto di una forchetta. Poi, in un terzo piatto versa la farina. Ora che hai tutto prono, prendi una fetta di cavolfiore alla volta e passala da entrambi i lati prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nel pangrattato. Non ti resta adesso che disporre le fette di cavolfiore su una teglia precedentemente rivestita con carta forno, aggiungi un filo d’olio e falle cuocere in forno statico preriscaldato per 30-35 minuti a 200 gradi. Ricordati però di girarle a metà cottura per una cottura bella omogenea e dorata. Sforna, lascia freddare qualche istante e le tue cotolette di cavolfiore sono pronte!

Consiglio extra: per rendere le tue cotolette di cavolfiore ancora più invitanti, puoi sostituire il classico pangrattato col panko, il pangrattato giapponese che darà quella nota di croccantezza in più davvero irresistibile!