Le ricette antinvecchiamento di Jennifer Aniston, i segreti della star per una bellezza che dura negli anni

Jennifer Aniston ha svelato quali sono i suoi segreti di bellezza, ecco le ricette antinvecchiamento da copiare subito per mantenersi in perfetta forma!

Classe ’69, Jennifer Aniston non sembra risentire del passare del tempo e sfoggia ancora una bellezza folgorante, merito delle sue ricette antinvecchiamento!

Bellissima e affascinante come quando ha esordito sul piccolo schermo nei panni di Rachel Green nella fiction statunitense Friends, la star è ancora considerata una vera e propria icona stile e di recente ha voluto confessare quali sono i suoi segreti per mantenersi in forma.

Se siete curiose di sapere la dieta e gli allenamenti della star di Hollywood, non vi resta che proseguire nella lettura!

Con queste ricette antinvecchiamento sarete bellissime come Jennifer Aniston

Avere un corpo mozzafiato e stare in forma dimostrando decenni in meno non sembra essere difficile, basta seguire i consigli dell’attrice, che in una recente intervista ha spiegato quali sono le cose a cui non rinuncia mai e che sembrano essere dei veri elisir di giovinezza, a giudicare i risultati ottenuti.

La star di Friends ha dichiarato di aver scoperto con il tempo un approccio al proprio corpo più rilassato. Se da giovane era molto critica verso le sue imperfezioni, negli anni ha imparato ad amare pure quelle, perché bisogna essere grate della possibilità di invecchiare.

Alla base della sua splendida forma c’è il riposo (cerca di andare a dormire ogni sera alle 22.00), una sana alimentazione, una buona idratazione e ovviamente tanta attività fisica. La routine di allenamento di Jennifer Aniston non è molto complicata. Bastano anche solo dieci minuti ogni giorno per garantirsi un aspetto formidabile.

Jennifer pratica anche yoga e Pilates, un allenamento cardio 15-15-15 cioè tre sessioni per un totale di 45 minuti, mentre dal 2012 pratica gli esercizi Pvolve, un metodo di fitness funzionale a basso impatto basato sulla resistenza, per migliorare il tono muscolare e la salute dell’apparato scheletrico e muscolare. “È un allenamento davvero piacevole che posso praticare anche quando ho solo 20 minuti“, ha svelato.

Il suo elisir di bellezza è un drink speciale che beve ogni mattina a colazione, subito dopo essersi svegliata, si tratta di un integratore in polvere a base di colostro bovino, mescolato con acqua a temperatura ambiente e il succo di un limone intero. Durante i mesi invernali unisce anche un cucchiaino di zenzero, “che è buono per la digestione e il sistema immunitario, e una piccola goccia di miele di Manuka“.

Secondo l’attrice non bisogna però farsi mancare qualche piacere, indicando nell’approccio 80/20 il segreto per vivere senza stress. In cosa consiste? Facile, vivere ogni giorno dedicando l’80% alle regole della vita sana e il 20% al piacere. Ogni tanto uno sgarro è concesso: “andate a mangiare una pizza e hamburger e rimanete sveglie fino a tardi con i vostri amici. C’è un equilibrio“, ha concluso.