Jennifer Aniston e la sua routine fitness di 10 minuti di cui non possiamo fare a meno

Come si mantiene una diva di Hollywood come Jennifer Aniston, come ci si prende cura di tutta quella bellezza? Noi lo abbiamo scoperto, e siamo pronti a svelarvelo.

Dai tempi di Rachel nell’iconica serie-tv “Friends” non si parla davvero d’altro: la chioma più invidiabile di Hollywood è quella di Jennifer Antiston, tanto da affannare un’intera generazione del vano tentativo di scovare il segreto che si cela dietro cotanta perfezione di chioma, tanto da coniare un’omonimo taglio di capelli. Ma non sono solo e soltanto i suoi meravigliosi capelli a sortire grande interesse, quanto piuttosto l’aspetto eternamente giovane dell’attrice così come la sua perpetua bellezza.

Ebbene, pare che i giorni bui caratterizzati da estenuante ricerca siano ora finalmente terminati: siamo riusciti a risalire proprio nell’ultimo periodo nientemeno che alla sua fitness routine, essenziale per mantenere la sua forma fisica e, con ogni probabilità, anche la nostra. La fonte? Più che attendibile: sembra che sia stata infatti la stessa attrice in persona a parlarne, colta da improvvisa magnanimità. Ma capiamone di più.

Ecco servita la fitness routine di Jennifer Aniston, a portata di mano

Che la donna dedicasse tempo ed energie al suo benessere fisico e mentale è un fatto forse scontato, oltre che risaputo – tant’è che la stessa non ne ha mai fatto mistero – considerato il fatto che nessun impeccabile risultato è frutto di un miracolo. O quasi, in questo caso. Sì, perché ha di certo del miracoloso come per eseguire l’allenamento tipico di Jennifer Aniston siano sufficienti appena massimo venti minuti del proprio tempo. E, qualora faticaste a crederci, vi consigliamo allora vivamente di proseguire attentamente nella lettura. Penne e memo alla mano, siete pronte per annotarne appunti essenziali?

Dopo lunghi anni trascorsi ad affaticarsi con estenuanti ed interminabili lezioni di spinning ed aerobica ad alta intensità, la 54enne sembrerebbe ora aver trovato la propria dimensione puntando più alla qualità ed all’efficacia del workout piuttosto che alla durata: la nostra eterna Rachel ha poi spiegato di prediligere circuiti total body, brevi e funzionali il più possibile, che possano essere facilmente eseguiti anche in quelle comunissime giornate (familiari soprattutto a tutti noi comuni mortali) in cui la voglia e la forza di allenarsi sono pari a zero. Dedicando dai dieci ai venti minuti delle sue giornate allo sport, infatti, pare riesca nell’arduo compito di far fronte persino alla svogliatezza trovando, talvolta, anche lo slancio e la positività necessarie e continuare per più tempo. Il suo primo consiglio è dunque quello di iniziare con soli dieci minuti di allenamento da gestire liberamente su tre/quattro sessioni alla settimana, e di prenderlo come un serio impegno da rispettare con sé stesse, così da poterne andare fiere. Un primo passo dovuto, che non implicherebbe grande sacrificio almeno all’apparenza. Come? Esistono svariate app per allenarsi, e noi abbiamo provveduto a svelarvele tutte qui.

Anche la cura del corpo è importante: tutti i beauty secrets di Jennifer Aniston

Ma l’allenamento sarà davvero sufficiente? Una generosa Jennifer Aniston ha in seguito spiegato come, una volta superata la soglia dei temutissimi cinquanta anni, il solo sport non possa bastare a garantire una perfetta forma fisica. Come del resto numerosi esperti del settore asseriscono, seguire una dieta quanto più bilanciata possibile ed abbinare ad essa della regolare attività motoria sarebbero i pilastri fondamentali a contribuire a raggiungere l’obiettivo. In più, però, concedersi alcune coccole – come ad esempio la sauna – e sottoporsi a trattamenti estetici mirati (del tutto non invasivi) che possano facilitare il raggiungimento dello scopo parrebbe essere la via.

Tra questi sono da annoverare la carbossiterapia, ossia un trattamento estetico mirato che promette di agire sull’aspetto della cute attraverso la somministrazione di anidride carbonica: questo agirebbe rendendola più tonica e compatta grazie alla stimolazione dell’afflusso sanguigno ed il favorire, in questo modo, l’ossigenazione dei tessuti. La terapia promette infatti di apportare grande beneficio al naturale funzionamento del microcircolo, con conseguenti effetti visibili sul tessuto adiposo e sull’aspetto della pelle e della muscolatura.

Un altro trattamento fortemente consigliato da Jennifer Aniston sarebbe quello effettuato tramite tecnologia Onda Coolwaves, un’innovazione già conosciutissima nel campo della bellezza che permetterebbe di ridurre il numero di adipociti presenti nell’organismo avvalendosi di speciali microonde (come da nome). Questo avrebbe un forte impatto su tutti quegli annosi e fastidiosissimi inestetismi che affliggono praticamente ogni donna, quali cellulite e tipiche adiposità localizzate come quelle che interessano le cosce, l’addome, i fianchi ed il sottomento. Alla fine del ciclo di trattamenti la pelle apparirà visibilmente rimodellata, rassodata e rigenerata.

Ed ora, una volta passati in rassegna tutti i preziosi consigli dispensati dalla bellissima Jennifer Aniston in merito al mantenimento della forma fisica, il quesito è uno solo: siete pronte ad impegnarvi con voi stesse per raggiungere la sospirata meta?