La classifica delle migliori app per allenarsi, sia a casa che in palestra

E se un’app potesse davvero guidarci, aiutandoci ad organizzare un piano d’allenamento efficace? Ecco la classifica delle migliori.

In un’epoca nella quale un concetto spesso totalmente distorto di body positivity è pressoché sulla bocca di tutti, dovremmo più che mai tenere a mente come il nobile proposito che si cela dietro a tale movimento sociale sia semplicemente imparare a sentirsi a proprio agio nella propria pelle. Un processo per molti forse non naturale, immediato, che necessita di serio impegno e, a volte, anche duro lavoro.

Non è sbagliato accettare, amare il proprio corpo e le proprie forme così per come sono, esattamente come non lo è e non lo deve essere il mettere in atto delle sane strategie e dei sistemi – strettamente personali – che possano aiutarci a far sì che ciò accada. Prendersi cura di sé e del proprio aspetto è infatti un autentico gesto d’amor proprio, forse il più puro, nonché l’unica via efficace che possa contribuire a raggiungere l’obiettivo.

Le app di cui non potrai fare più a meno per i tuoi allenamenti

Se trovare il tempo da dedicare a sé stessi ed allo sport può essere davvero difficile nel caos quotidiano, è pur vero che oramai esistono svariati tipi di aiuti sul tema: ecco perché disporre di una comoda applicazione (possibilmente completa di programma preciso e personalizzato) che possa guidarci, insegnandoci da dove partire e come organizzarci, potrebbe essere la vera svolta. Sia che si decida di allenarsi da casa, che in palestra. Pronta a scoprire la classifica che abbiamo stilato per te?

Sgp Program di Selene Genisella

Ideata e seguita scrupolosamente dalla personal trainer Selene Genisella, Sgp prevede un programma sinergico completo di allenamento e alimentazione che si pone l’obiettivo di guidare chi la sceglie verso una routine personalizzata, attraverso un percorso che aiuti a sviluppare fiducia e stima di sé.

Mad Body Stystem by Carolina Ardizzoia

La youtuber “Mad Carolina” – alias Carolina Ardizzoia – ha invece dato vita a Mad Body System: all’interno dell’app vi sono programmi che promettono di potersi allenare secondo le proprie personali esigenze, indistintamente a casa, in palestra o all’aperto verso risultati duraturi e concreti.

Arya Training – Giulia Calcaterra e Jo Dunica

Giulia Calcaterra e Jo Dunica, infine, propongono l’ingresso al mondo dello sport all’aria aperta con Arya Training. All’interno dell’app sono presenti diversi percorsi di allenamento da scegliere liberamente in base al livello di preparazione atletica di cui si dispone, così come agli obiettivi.