La ricetta della vellutata di cavolfiore è l’ideale per le fredde serate autunnali e invernali. Si tratta di un piatto facile e gustoso.

La vellutata di cavolfiore è una ricetta semplice e sana, oltre a essere considerato un vero comfort food. Perfetta per riscaldare nelle giornate più fredde, ha una consistenza cremosa e un sapore delicato. Si tratta di una zuppa ideale per chi è alla ricerca di un’opzione leggera, ma ricca di gusto.

Facile da preparare, la vellutata di cavolfiore può essere arricchita con diversi ingredienti a piacere. Scopriamo insieme la ricetta della vellutata di cavolfiore saporita e light.

Vellutata di cavolfiore saporita e light: la ricetta facile e veloce

Primo piatto leggero e cremoso, la vellutata di cavolfiore con o senza patate vanta un gusto delicato. Può essere arricchita come si preferisce: pensiamo, ad esempio, alla vellutata di cavolfiore e carote, di cavolfiore e ceci o altri ingredienti. Si tratta di una ricetta vegana, con il cavolfiore protagonista ricco di vitamine e sali minerali. Per quanto riguarda la preparazione, è davvero facile e richiede appena venti minuti, oltre a trenta minuti di cottura. Scopriamo insieme gli ingredienti per quattro persone.

Ingredienti:

1 kg di cavolfiore

350 grammi di patate

500 grammi di acqua

250 grammi di porri

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale fino q.b.

Timo q.b.

Pepe nero q.b.

Preparazione:

Per cominciare, mondate il porro, rimuovendo le foglie verdi e la base ed eliminando lo strato esterno e tagliate a rondelle. Sciacquate il porro sotto l’acqua e passate, quindi, al cavolfiore rimuovendo il gambo e separando le cimette. Pelate le patate e tagliatele a cubetti. Fate scaldare un filo di olio in una pentola capiente, in cui aggiungerete le patate e il porro. Fate rosolare per circa cinque minuti, mescolando e unite il cavolfiore. Versate l’acqua e cuocete per circa venti minuti, fino ad ammorbidimento di patate e cavolfiore. Aggiungete sale e pepe, spegnete il fuoco e frullate con il mixer a immersione, per ottenere una crema omogenea e liscia. Servite la vellutata di cavolfiore ben calda, aggiungendo un filo di olio, timo e pepe.

Adatta sia a pranzi veloci che a cene raffinate, potete decidere di servire la vellutata di cavolfiore con crostini croccanti o del pane. Potete, inoltre, conservarla in frigorifero per due giorni, all’interno di un contenitore ermetico. Scoprite anche la vellutata di carote e patate e come preparare dei contorni con patate gustosi.