Vellutata di carote e patate: la ricetta per una crema leggera e gustosa

La vellutata di carote e patate rappresenta uno dei comfort food per eccellenza, durante la stagione invernale. Gustoso e cremoso, questo piatto è leggero e perfetto da assaporare durante le fredde serate autunnali e invernali. Sia le patate che le carote sono protagoniste di tante ricette e possono essere gustate in molti modi.

Una crema di verdura del genere è una ricetta semplice e leggera, davvero facile da preparare. Scopriamo la ricetta della vellutata di carote e patate.

La ricetta della vellutata di carote e patate: una crema vegana, senza lattosio e senza glutine

La ricetta della vellutata di carote e patate – una delle ricette light con le carote – è l’ideale per assaporare qualcosa di caldo, quando fa freddo o desideriamo qualcosa di gustoso pur rimanendo leggeri (come il risotto allo zafferano). Come detto, si tratta di una ricetta veloce che si prepara con ingredienti freschi. Il risultato è una zuppa di verdure cremosa e imperdibile per chi ama le patate e le carote: si tratta di due ingredienti che si sposano alla perfezione. I benefici della vellutata di carote e patate sono numerosi, grazie alla presenza di vitamine e sali minerali alleati della salute. Molto facile da preparare, necessita di appena dieci minuti per la preparazione e venti minuti per la cottura. Scopriamo insieme gli ingredienti per quattro persone.

Ingredienti:

4 carote

4 patate

1 cipolla

1/2 costa di sedano

1 cucchiaio di olio di oliva

100 millilitri di passata di pomodoro

Sale fino q.b.

Preparazione:

Per prima cosa, pelate patate e carote, lavatele e dopo tagliatele a rondelle e a cubetti. Tagliate mezza cipolla e un po’ di costa di sedano con le foglie. Una volta fatto ciò, unite gli ingredienti nella pentola aggiungendo sale, pomodoro e circa un litro di acqua, in modo tale che le verdure siano coperte interamente. Aggiungete un filo di olio di oliva per, poi, mettere a cucinare il tutto per mezz’ora, controllando la cottura. Separate il brodo dalle verdure, quindi passate gli ingredienti al Bimby fino a ottenere la vellutata di patate e carote. Aggiungete un po’ di brodo, un filo di olio a crudo e servite tiepida o calda.

Il piatto può essere servito con dei crostini di pane o un po’ di formaggio grattugiato. La vellutata di carote e patate senza pomodoro è altrettanto buona, così come la crema di carote, patate e cipolle. Può essere preparata anche una versione di vellutata di carote e patate con latte o con panna. È consigliabile consumare il piatto al momento, oppure conservarlo in frigorifero in un contenitore ermetico.