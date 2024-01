Risotto allo zafferano, ricetta perfetta facilissima con cui conquistare gli ospiti dal palato raffinato

Come realizzare la ricetta del risotto allo zafferano alla perfezione per gustare un piatto cremoso dall’aroma inconfondibile.

Il risotto allo zafferano è uno dei piatti più famosi e tradizionali della cucina italiana. Originario della regione Lombardia, non è da confondere con il risotto alla milanese, che, anche se si prepara con la stessa spezia, vede l’aggiunta di ingredienti diversi come ad esempio il midollo di bue.

Salta subito agli occhi la caratteristica di questo piatto, cioè il colore giallo intenso dovuto proprio allo zafferano. Vedrete che la ricetta del risotto allo zafferano è molto semplice, di seguito vediamo come realizzarlo senza errori per poterlo portare in tavola anche nelle occasioni speciali.

La ricetta del risotto allo zafferano

Questo è un piatto ricco di sapore che è ideale per completare il menu dei giorni di festa. Per fare il risotto allo zafferano cremoso occorre prestare attenzione al momento della mantecatura che vi suggeriamo di fare rigorosamente con burro e formaggio parmigiano grattugiato.

Vedrete che fare un risotto perfetto con i nostri consigli non sarà affatto complicato, e i vostri ospiti vi faranno i complimenti!

Ingredienti per quattro persone

Riso Arborio o Carnaroli 340 gr

Mezzo bicchiere di vino bianco secco

Burro 80 gr

Uno scalogno

Sale qb

Un litro di brodo vegetale bollente

Zafferano in pistilli 1 cucchiaino

Formaggio Parmigiano Reggiano grattugiato 70 gr

Procedimento

Ecco come si prepara il risotto allo zafferano. Mettete in infusione i pistilli di zafferano in un bicchiere con un poco di brodo tiepido per almeno un’ora. C’è chi lascia in infusione tutta la notte. Prendete un tegame e ponete un pezzettino di burro, aggiungete lo scalogno sbucciato e tritato finemente, fatelo appassire a fuoco lento. Unite il riso Arborio o Carnaroli e fatelo tostare, alzando leggermente la fiamma, per qualche minuto, continuando a mescolare. Fate attenzione a non bruciarlo. Versate il vino bianco e fate sfumare completamente la parte alcolica. Unite un mestolo di brodo bollente e cuocete il riso unendo un altro mestolo di brodo solo quando il precedente è perfettamente assorbito. Poco prima della fine della cottura del riso aggiungete lo zafferano in pistilli con tutto il suo liquido di infusione. Se volete potete mettere da parte i pistilli per decorare il piatto. A fuoco spento unite il burro e il formaggio, mantecate per ottenere il risotto allo zafferano cremoso, impiattate servendo all’onda e gustate.

La chef consiglia: se non trovate i pistilli potete usare le bustine di zafferano in polvere aggiungendole direttamente in un mestolo di verso la fine della cottura del riso. e se volete provare una variante saporita provate il risotto allo zafferano ai porri croccanti con la ricetta di Benedetta Parodi.