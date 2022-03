Mistero sulla regina Elisabetta: l'indiscrezione che preoccupa il regno

Un nuovo giallo interviene sugli interrogativi dei sudditi in merito alle condizioni di salute della regina Elisabetta. Oggi, la notizia di un nuovo forfait di Sua Maestà riaccende la preoccupazione del Regno Unito per la sovrana, colpita dal Covid poche settimane fa…

Giallo sulla regina: salta il primo appuntamento pubblico dopo il Covid

La regina Elisabetta II sta affrontando problemi di salute che la costringono a non tornare in pubblico, dopo la notizia di un miglioramento delle sue condizioni a seguito del contagio da Coronavirus.

Sua Maestà non parteciperà alla messa per il Commonwealth Day prevista per lunedì 14 marzo, una data tanto attesa e particolarmente importante nella cornice di consueti appuntamenti nell’agenda di palazzo. Qualcosa di preoccupante, secondo alcuni, si celerebbe dietro il silenzio tombale custodito al di là dei cancelli di Buckingham Palace…

La Royal Family sembra essersi stretta intorno al massimo riserbo sullo stato di salute di The Queen, mentre il Regno Unito si aspettava di vederla presto al suo posto dopo la convalescenza.

La funzione religiosa che celebra il Commonwealth sarebbe stata effettivamente il primo evento pubblico in presenza per la regina 95enne, dopo le settimane di stop e totale riposo imposte dai medici a seguito dell’infezione da Sars-CoV-2. A contagiare Sua Maestà, secondo quanto si apprende, sarebbe stato suo figlio Carlo.