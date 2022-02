La regina Elisabetta ha il Covid, e ora che succede?

La regina Elisabetta II è positiva al Coronavirus e ha contratto il Covid in famiglia. Secondo quanto emerso da Buckingham Palace, sarebbe stata in contatto diretto con il principe Carlo nella settimana in cui quest’ultimo è risultato positivo per la seconda volta. Da palazzo filtrano indiscrezioni sulle condizioni di Sua Maestà.

La regina Elisabetta ha il Covid, come sta e cosa succede adesso

Sarebbe stato il figlio Carlo a contagiare la regina. Il principe era risultato positivo il 10 febbraio scorso e avrebbe incontrato la madre appena un paio di giorni prima, l’8 febbraio.

Attualmente avrebbe “sintomi lievi” e non sarebbe previsto alcuno stop ai suoi impegni, che continuerebbe a seguire seppure da remoto, ma la cautela è d’obbligo e le condizioni della sovrana sono costantemente monitorate.

Ora nel Regno Unito c’è una certa apprensione e la notizia arriva in un momento particolarmente delicato, quando Boris Johnson annuncia l’imminente addio alle restrizioni in tutto il Paese.

Allo stato attuale, secondo quanto si apprende, gli scenari appaiono ancora fluidi: non sarebbe chiaro, infatti, quale sia il quadro effettivo delle condizioni di Sua Maestà. I sudditi si interrogano e aspettano, fiduciosi, una bella notizia.

Anthony Glees, politologo dell’università di Buckingham, avrebbe avanzato un’ipotesi che terrebbe ancora i Royal con il fiato sospeso: Elisabetta II potrebbe aver sviluppato il virus soltanto pochi giorni fa e “in questo secondo scenario queste giornate sono di grande ansia per un Paese che dipende, per la sua stabilità, dalla sovrana“.