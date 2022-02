La regina Elisabetta diventa imprenditrice (e non immagineresti mai cosa si è inventata)

La regina Elisabetta II diventa imprenditrice e lancia un marchio tutto suo. Il settore? Vi diamo un piccolo indizio: food. E adesso vi sveliamo cosa si è inventata tra un impegno e l’altro nelle trame di Buckingham Palace, nel segno di una inaspettata carriera che ha lasciato anche i sudditi senza parole…

La regina Elisabetta imprenditrice

Ebbene sì, a quanto pare Sua Maestà avrebbe deciso di rompere un altro degli schemi per tuffarsi in una nuova avventura da imprenditrice. The Queen, secondo le indiscrezioni, avrebbe lanciato il suo marchio di ketchup!

Amante dei corgi e dei cavalli, ma anche delle sane risate dietro le quinte del protocollo, la sovrana avrebbe deciso di investire un buon bagaglio di denaro e sforzi nella creazione di un brand che celebri una delle sue passioni più grandi: gli hamburger. E non c’è dubbio che avranno un sapore decisamente royal!

La linea si chiamerebbe “Royal Estate”, secondo The Sun, così chiamata perché prodotta nell’amata residenza di Sandringham tanto cara alla regina. Si tratterebbe di una delizia realizzata con ingredienti locali del Norfolk e arriverebbe nel mercato anche in declinazioni più strong e speziate per chi adora la galassia del barbecue.

Insomma, tra uno scandalo e l’altro, la regina si starebbe dedicando a tutt’altre faccende e chissà se questo inedito percorso sarà capace di oscurare tutto l’amaro delle ultime scottanti vicende – dal principe Harry al principe Andrea – che gravitano intorno alla Royal Family. E poco importa se il prezzo (9 euro a barattolo) sta già facendo storcere il naso ai più golosi del regno: questo è un ketchup reale, dovrà pur valerne la pena…