Elisabetta II col Covid: come sta e cos'è "l'Operazione Candid" di cui si parla

Sono ore di grande attesa per milioni di sudditi che si chiedono quali siano le effettive condizioni di salute della sovrana dopo l’annuncio che Elisabetta II ha contratto il Covid. Per la regina non sono stati giorni facili, e il virus, secondo alcuni, non avrebbe la principale responsabilità nel suo momento “no”.

Le ultime indiscrezioni dal Regno Unito raccontano di Sua Maestà in progressivo recupero dopo aver sofferto di sintomi “più simili a un raffreddore” a causa del Coronavirus (che suo figlio Carlo le avrebbe contagiato ai primi di febbraio), ma ci sarebbe ben altro a preoccupare la monarca e avrebbe un nome preciso: ‘Operazione Candid‘.

La regina ha il Covid, ma spunta un’altra preoccupazione: “l’Operazione Candid”

The Queen sarebbe in via di guarigione, coccolata e circondata da un team di medici al suo completo servizio. A rivelarlo al Sun è l’ex dottoressa di Corte Anna Hemming, che spiega come a Palazzo ci sia un gruppo di specialisti pronti a intervenire per ogni evenienza.

Ma mentre Sua Maestà combatteva con la fase più acuta dei sintomi simil influenzali che avrebbe manifestato a causa del Coronavirus, il mondo è precipitato nell’incubo della guerra tra Russia e Ucraina, con lo spettro di una minaccia nucleare evocato dallo stesso presidente Vladimir Putin.

La regina Elisabetta si starebbe riprendendo gradualmente dalla scossa del Covid, considerati anche i suo 95 anni, ma ora avrebbe a che fare con ben altro rischio: il pericolo bombe. Secondo la stampa inglese, sarebbe pronto un piano segreto per salvare i Royal da un eventuale attacco e questo si cristallizzerebbe in due parole: Operazione Candid.

Si tratterebbe di un piano di pronta fuga, i. cui dettagli restano assolutamente riservati, che secondo il Mirror sarebbe stato predisposto durante la Guerra fredda e prevederebbe l’allontanamento immediato della Royal Family dal Paese. Anzitutto con un rifugio in una sperduta casa in campagna (bypassando le residenze celebri di Sua Maestà), poi, in caso di crisi ulteriore, l’eventuale partenza via mare a bordo di un sottomarino militare. La regina, insomma, sarebbe pronta a fare le valigie e scappare.