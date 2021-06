Royal Family, sarà cancellata una regola storica

L’ultimo anno è stato piuttosto intenso per la Royal Family. Tra la pandemia da Coronavirus che ha messo in ginocchio il Paese, l’intervista rilasciata dal principe Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey e la morte del principe Filippo, le emozioni sono state davvero tante, tutte diverse e spesso anche difficili da gestire. Ma le cose stanno per cambiare.

“Never Complain, never explain”, ecco la regola che la Regina Elisabetta potrebbe decidere di cambiare

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, proprio a cuasa del comportamento di Harry e Meghan, la Regina Elisabetta vorrebbe mettere fine ai pettegolezzi e alle dicerie sulla sua famiglia cambiando una regola “intoccabile”. Da oltre un secondo, a Buckingham Palace, c’è una regola importantissima, che tutti devono seguire e per la Royal Family ha molto più valore del protocollo di corte. Questa sarebbe: Never Complain, never explain“, che significa “Mai lamentarsi, mai dare spiegazioni”.

Questa regola d’oro è stata seguita senza battere ciglio per tantissimo e non è mai stata cambiata nel corso degli anni, anche per preservare una lunga tradizione.

I pettegolezzi sulla Royal Family, quest’anno, sono stati all’ordine del giorno

Negli anni, comunque, la Royal Family ha dovuto affrontare diversi scandali. Uno su tutti, i tradimenti di Carlo, oltre che le feste sopra le righe del principe Harry. Ecco, il silenzio tenuto per rispettare la regola più importante a Palazzo, a questo punto, potrebbe venire meno. Questo, secondo il Mail on Sunday, potrebbe rappresentare un cambiamento epocale.

La Regina Elisabetta, quindi, avrebbe deciso di mettere fine al “lungo silenzio” della Royal Family per provare a difendersi dai continui attacchi subiti negli ultimi mesi. I pettegolezzi, infatti, sono stati all’ordine del giorno. L’ultimo, in ordine cronologico, ha riguardato la scelta del principe Harry e di Meghan Markle di chiamare la loro secondogenita Lilibet Diana, in onore della defunta madre del principe, Diana Spencer, e della nonna, appunto la Regina Elisabetta. Un gesto che ha generato diversi pettegolezzi che avrebbero molto infastidito sua maestà.

A questo punto, non resta altro da fare che seguire le mosse della Royal Family e capire quale sarà il metodo con cui la Regina Elisabetta risponderà a tutti i pettegolezzi sulla sua famiglia.