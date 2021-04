Tutta l’Inghilterra è in lutto e piange per la morte del Principe Filippo, il consorte così discreto (e a cui proprio tutti eravamo tanto affezionati) della regina Elisabetta II.

Il Principe Filippo ci lascia a quasi un secolo di vita (avrebbe compiuto 100 anni a giugno) e grande è anche il vuoto che la sua assenza comporterà per tutta la Royal Family.

Lo scorso novembre la Regina Elisabetta e il Principe Filippo hanno festeggiato 73 anni di matrimonio. Ripercorriamo insieme la loro meravigliosa storia d’amore attraverso alcune foto iconiche.

La meravigliosa storia d’amore della Regina Elisabetta e il Principe Filippo

Il 20 novembre 1947 la 21enne Elisabetta sposa Filippo, un ufficiale di Marina. La loro bellissima storia d’amore è durata più di 73 anni e ha fatto sognare tutti, inglesi e non.

Ripercorriamo insieme alcuni momenti iconici del matrimonio tra la Regina Elisabetta e il Principe Filippo.

Il giorno del matrimonio

Il momento più iconico della storia d’amore tra Elisabetta e Filippo è stato (ovviamente) quello del giorno del matrimonio.

Foto Getty Images | Evening Standard/Hulton Archive

La cerimonia fu trasmessa dalla Bbc e vide tra gli invitati rappresentanti di tutte le case regnanti al mondo. Migliaia di persone affollarono le strade di Londra per dare un’occhio agli sposi.

Inoltre lo scambio delle promesse venne registrato, e così furono oltre 200 milioni le persone che poterono ammirare la nuova coppia reale.

La luna di miele

Questo scatto del novembre 1947, ritrae la Regina Elisabetta in luna di miele con suo marito, il Principe Filippo.

Foto Getty Images | Royal Collection via Tim Graham Royal Photos

Si tratta di uno scatto molto tenero, che ritrae Elisabetta e Filippo mentre camminano, tenendosi a braccetto, nei terreni di Broadlands, nella casa dello zio di Filippo, Earl Mountbatten, durante la loro luna di miele.

La storica visita in Irlanda

Come non ricordare la storica visita in Irlanda. La foto è stata scattata nel 2011, quando la regina Elisabetta II e il principe Filippo arrivarono al castello di Dublino per partecipare a un banchetto di Stato.

Foto Getty Images | Oli Scarff

La visita del Duca e della Regina in Irlanda è stata la prima di un monarca dal 1911.

I 90 anni della Regina

Un punto d’arrivo importantissimo della storia d’amore tra Elisabetta e Filippo sono stati certamente i 90 anni della Regina.

Foto Getty Images | Jeff Spicer

In questo scatto, che risale al 2016, la Regina Elisabetta II e il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, sono ritratti durante le celebrazioni per il 90 ° compleanno della Regina al The Mall di Londra.

Le nozze di diamante

Per concludere, non potevamo non scegliere una foto delle celebrazioni in occasione dei 73 anni di matrimonio. Forse una delle ultime (e più tenere) foto della coppia che abbiamo avuto il piacere di vedere.

Foto Getty Images | Tim Graham

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo si sorridono teneramente mentre passeggiano insieme.