La Regina Elisabetta: 4 prime curiosità che non sapevi su di lei

Il suo regno è durato 70 anni e 214 giorni, uno dei più longevi al mondo.

La Regina Elisabetta è morta a 96 anni. La monarca è stata amata e adorata dal suo popolo e da tutto il mondo.

E adesso se ne sentirà tantissimo la mancanza. Vogliamo ricordarla esaminando alcune curiosità sulla sua vita che non tutti conoscono.

La regina Elisabetta ha partecipato ad un film



Foto del sito Tvline.com

Sapevi che la regina ha interpretato se stessa in un filma? Precisamente nel cortometraggio “Happy and Glorious” del 2012 insieme all’attore britannico Daniel Craig.

Il film è stato proiettato all’apertura dei Giochi Olimpici di Londra. Un anno dopo ha ricevuto un premio onorario per aver sostenuto l’industria cinematografica britannica dei cortometraggi.

Sapevi che Elisabetta è diventata regina grazie allo zio?

In realtà non era previsto che Elisabetta diventasse regina. È nata durante il regno di suo nonno Giorgio V ed era la terza in linea di successione al trono.

Suo padre era il secondo e suo fratello maggiore Edoardo VIII sarebbe diventato re dopo la morte di Giorgio V. Se suo zio avesse avuto figli, lei sarebbe scivolata ancora più giù nella linea di successione.

Ma il destino per lei aveva previsto qualcosa di diverso: l’11 dicembre 1936, suo zio Edoardo VIII abdicò e rinunciò al trono per sposare un’attrice americana divorziata. Così suo padre divenne re e dopo la sua morte fu lei stessa a salire al trono.

Sapevi che Elisabetta divenne regina in Kenya?

Foto Instagram @theroyalfamily

Nel 1951 la salute del re regnante e padre di Elisabetta peggiorò. Quindi spesso era lei a sostituirlo nei viaggi pubblici.

Proprio per questo all’inizio del 1952 la regina Elisabetta e il principe Filippo si recarono in Kenya, da dove sarebbero andati in Australia e Nuova Zelanda.

Il 6 febbraio 1952 re Giorgio morì ed Elisabetta divenne la nuova regina mentre era in Kenya.

La regina Elisabetta ha inventato una nuova razza di cani

Foto Instagram @theroyalfamily

La Regina Elisabetta, sin da giovane, ha sempre amato i cani. Corgi, bassotti e corgi di razza mista sono sempre stati i suoi preferiti.

Questi ibridi sono chiamati Dorgis e sono stati allevati per la prima volta dalla regina Elisabetta stessa.

Il primo nacque da un incidente quando uno dei corgi della regina si accoppiò con il bassotto di sua sorella Margaret.

Da quel momento le due sorelle hanno iniziato ad allevare cani.