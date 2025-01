Il dolce in tazza pronto in meno di 5 minuti, la red velvet piace sempre a tutti

Con il microonde puoi preparare delle torte in tazza strepitose: scopri come realizzare la red velvet mug cake!

Preparare una torta in meno di 5 minuti è possibile? La risposta è assolutamente sì, l’importante è avere un microonde. Questo piccolo elettrodomestico, infatti, può tornare molto utile per la realizzazione delle deliziose e famosissime mug cake.

Oggi ti proponiamo la red velvet mug cake, ovvero la torta in tazza in versione red velevet, il famoso dolce americano amato da grandi e bambini.

Se vuoi stupire la tua famiglia con una merenda dell’ultimo minuto, dovresti assolutamente provare questa ricetta. Rimedia delle tazze e impasta direttamente all’interno di ciascuna tazza, metti in microonde et voilà! Il risultato sarà eccezionale.

Come preparare una deliziosa red velvet mug cake

Oltre alla classica mug cake al cioccolato, è possibile trovare ormai tantissime varianti. Con il microonde ci si può sbizzarrire, inoltre ti permette di colmare quella voglia di dolce post cena se hai poca voglia di metterti ai fornelli e desideri qualcosa di sfizioso pronto in così poco tempo!

Prova la red velvet mug cake e non potrai più farne a meno. Non dimenticare di preparare la famosa crema che accompagna il dolce rosso americano!

Ingredienti

1 uovo

40 gr di farina 00

30 ml di latte

10 gr di cacao amaro

15 ml di olio di semi

20 gr di zucchero bianco

2 gr di lievito per dolci

colorante in gel rosso

Per la crema:

30 ml di panna montata già zuccherata

10 ml di crema spalmabile

Procedimento

Per poter preparare la red velvet in tazza dovrai innanzitutto rimediare una tazza. Quindi versa al suo interno l’uovo e lo zucchero poi sbatti con l’aiuto di una forchetta. Aggiungi l’olio di semi a filo, poi il latte e mescola nuovamente. A questo punto dovrai unire la farina 00 e il cacao amaro che avrai setacciato in precedenza. Unisci il lievito per dolci e il colorante rosso. Mescola fino ad ottenere un composto liscio e privo di grumi. Quindi cuoci in microonde per circa 2 – 3 minuti. Nel frattempo prepara la crema: monta la panna già zuccherata, poi uniscila alla crema spalmabile (ad esempio puoi usare la famosa Philadelphia) cercando di non smontare il composto. Decora sopra la torta che avrai lasciato intiepidire e gusta la tua red velvet mug cake pronta in meno di 5 minuti!

Dopo aver provato la red velvet mug cake, non ti resta che provare anche i cupcake in versione red velvet! Perfetti per un buffet di dolci o come merenda da far trovare ai bambini al rientro da scuola.