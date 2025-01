Classico intramontabile, le scarpe in vernice possono purtroppo essere vittime del tempo che scorre. Queste riescono a conferire eleganza a ogni outfit. Come detto, però, per via dell’usura possono perdere il loro splendore. Possono, infatti, presentare macchie, graffi e non solo.

Ovviamente, possono essere recuperate. Come? Scopriamo come recuperare delle vecchie scarpe in vernice rovinate, i segreti e i semplici trucchi da seguire.

Come togliere graffi e macchie dalle scarpe in vernice



Potrebbe capitare di avere delle scarpe di vernice rovinate, con macchie o graffi. Per pulire le scarpe in vernice, è possibile ricorrere a una spugna morbida e a dei prodotti adatti in vendita che sono appositamente realizzati per non danneggiarle. Per rimuovere lo sporco e la polvere, via libera a un panno inumidito e sapone delicato. Poi, ovviamente, il tutto andrà asciugato delicatamente.



Dopo aver visto come eliminare le macchie dalle scarpe in vernice, cosa fare con i graffi? Applicate un po’ di olio di oliva o di vasellina per riparare i graffi presenti sulle calzature. Ovviamente, strofinando con un panno in microfibra. Allo stesso modo, si potrebbe ricorrere a dello smalto trasparente o del colore delle scarpe. È di fondamentale importanza agire, delicatamente, sulle scarpe, così da non danneggiarle.



Contro i graffi, potreste utilizzare anche della gomma da cancellare bianca. Se le macchie, ovviamente, persistono, allora applicate il prodotto specifico da massaggiare delicatamente.

Come pulire e aggiustare delle scarpe in vernice rovinate



Ovviamente, è di fondamentale importanza riuscire a prendersi cura delle scarpe in questione eseguendo, per l’appunto, una pulizia regolare. Come? Sfruttando, per l’appunto, il già citato panno morbido. Certamente, una pulizia regolare permette di conservare le nostre calzature più a lungo possibile, evitando macchie e graffi. Da provare è anche il latte detergente. Si tratta di un rimedio che può sia lucidare le scarpe in vernice che pulirle.



È particolarmente indicato per via della formula delicata. Vi basterà ricorrere a un a piccola quantità da versare su un batuffolo di cotone o un panno morbido per, poi, strofinare delicatamente sulle zone in questione. Così facendo, potrete pulire senza danneggiarle. Infine, nei casi più difficili, rivolgetevi a un calzolaio professionista. Il consiglio è anche quello di tenere le scarpe lontano dalla luce diretta del sole, in un luogo che sia asciutto e fresco. Scoprite anche quali sono le scarpe comode migliori e le scarpe di tendenza in autunno-inverno.