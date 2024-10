Come recuperare un mascara secco: cosa fare per non sprecarlo

Poco dopo aver comprato un mascara, potrebbe capitare che questo si asciughi già dopo poco tempo diventando, quindi, difficilmente utilizzabile. Fortunatamente, è possibile mettere in atto alcuni piccoli accorgimenti per poterlo utilizzare nuovamente, prevenendo la formazione di grumi.

Dare nuova vita al mascara può sembrare difficile, ma alcuni rimedi naturali risultano abbastanza efficaci. Scopriamo come recuperare un mascara secco e cosa fare per non sprecarlo.

Collirio e microonde da usare per recuperare il mascara secco

Non è raro che capiti che, quasi subito dopo aver iniziato a utilizzare il mascara, quest’ultimo si asciughi rendendo, praticamente, quasi impossibile raccoglierlo e applicarlo sulle ciglia. Può, quindi, succedere di dover buttare via il cosmetico in questione sprecandolo, di fatto, quasi per intero. Tra i rimedi naturali per recuperare un mascara secco facilmente, c’è l’uso del collirio.

Si tratta di un metodo veloce e pratico per diluire il mascara: occorre, infatti, aggiungere due gocce di collirio all’interno del mascara, mescolando con lo scovolino prima di applicarlo. A questo proposito, è ottimo usare anche la soluzione salina che si usa per le lenti a contatto. Entrambi questi rimedi sono indicati per gli occhi.

In alternativa, è anche possibile riporre all’interno del microonde il mascara chiuso, tenendolo soltanto per circa venti secondi e a velocità minima. Non dimenticate, però, che è importante riporre, accanto al mascara, un bicchiere pieno di acqua.

Mascara secco e rimedi naturali: acqua e olio di oliva per farlo durare di più

Come far durare il mascara più a lungo? Aggiungendo un paio di gocce di olio di oliva e agitandolo, il mascara dovrebbe tornare quasi come nuovo. Fate, comunque, attenzione alla quantità di olio da inserire: meglio che siano – come detto – soltanto un paio di gocce per non rovinare del tutto il cosmetico. Un quantitavo eccessivo potrebbe, infatti, renderlo inutilizzabile.

Infine, il mascara può essere messo a bagnomaria nell’acqua per una decina di minuti circa, ma senza immergerlo del tutto. È importante, infatti, che il tappo resti fuori per non far finire acqua al suo interno, causando della prolificazione batterica che potrebbe provocare seri problemi alla salute degli occhi. Ovviamente, il mascara non deve mai essere lasciato aperto – perché, così facendo, si potrebbe seccare più facilmente – e non va mai utilizzato se è scaduto.