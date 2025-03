Scopri quanto guadagnano davvero le influencer: i numeri ti sorprenderanno!

Il lavoro dell’influencer permette di guadagnare cifre particolarmente importanti, ma non sempre. Questo dipende anche dai social utilizzati e non solo.

Nel mondo dei social media, le influencer sono, ormai, delle vere e proprie celebrità digitali. Ma quanto guadagnano realmente? Fare soldi su piattaforme come Instagram o TikTok non è soltanto una questione di fortuna, ma anche di costanza, determinazione, pazienza e spesso di conoscenza e passione per un argomento specifico.

Negli anni, i guadagni delle influencer sono cambiati e aumentati in modo sorprendente. Scopriamo insieme quanto guadagnano davvero le influencer, perché i numeri ti sorprenderanno.

Quanto guadagnano gli influencer italiani al mese su Instagram e TikTok

Gli influencer italiani utilizzano soprattutto Instagram e TikTok, piattaforme che consentono di guadagnare cifre che potrebbero sembrare inimmaginabili. Ovviamente, i numeri possono variare in base al numero di follower, oltre che al tipo di contenuti pubblicati e alla piattaforma su cui si lavora, appunto.

Secondo l’ultimo rapporto I-Com, lo stipendio medio di un content creator italiano – che ha un codice ATECO – è di circa 84028 euro annue. A generare più soldi è Instagram, seguito da TikTok e YouTube. È, infatti, proprio Instagram il social maggiormente utilizzato dagli influencer professionisti. Ecco quanto guadagnano gli influencer italiani al mese su Instagram, TikTok e gli altri social.

Instagram : dai 5mila ai 10mila follower, è possibile guadagnare dai 100 ai 300 euro a post, fino a 50mila follower 300-800 euro a post, fino a 300mila follower dagli 850 ai 4mila euro a post e, dal milione di follower in poi, si arriva a cifre come 4mila-8mila euro a post (ma anche 20mila-75mila euro per singolo post, in caso di milioni di follower).

: dai 5mila ai 10mila follower, è possibile guadagnare dai 100 ai 300 euro a post, fino a 50mila follower 300-800 euro a post, fino a 300mila follower dagli 850 ai 4mila euro a post e, dal milione di follower in poi, si arriva a cifre come 4mila-8mila euro a post (ma anche 20mila-75mila euro per singolo post, in caso di milioni di follower). TikTok : un TikToker può guadagnare fino a 250 euro a post con 5mila-10mila follower, fino a 650 euro a post fino a 50mila follower e, poi, cifre sempre più alte se i follower sono di più. Si parla di 3mila euro, 7mila euro o 18mila euro a post.

: un può guadagnare fino a 250 euro a post con 5mila-10mila follower, fino a 650 euro a post fino a 50mila follower e, poi, cifre sempre più alte se i follower sono di più. Si parla di 3mila euro, 7mila euro o 18mila euro a post. Facebook : come social non è l’ideale per guadagnare, se si pensa che le celebrità possono guadagnare “soltanto” 2500 euro a post.

: come social non è l’ideale per guadagnare, se si pensa che le celebrità possono guadagnare “soltanto” 2500 euro a post. YouTube: qui, invece, i compensi sono più alti e i contenuti sono anche di maggiore qualità. A video, si parla di circa 1500 euro fino a 10mila iscritti, circa 5mila euro fino a 50mila iscritti, circa 10mila euro fino a 100mila iscritti, circa 20mila euro fino a 500mila iscritti, circa 35mila euro fino a 1milione di iscritti e circa 80mila euro fino a oltre un milione di iscritti.

Ovviamente, si parla di cifre che i brand sono disposti a pagare nei vari settori come tecnologia, moda, beauty, fitness, viaggi, gaming, cucina e chi più ne ha più ne metta. Si aggiungono, infine, i guadagni di eventuali collaborazioni a lungo termine con brand, marketing di affiliazione e simili. Scopri anche le influencer da seguire sui social network per la Body Positive e le influencer over 40 da seguire ora.