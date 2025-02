La top 5 delle Influencer over 40 da seguire ora

Chi ha detto che diventare una stella sui social è cosa da ragazze? Vi ricrederete scoprendo lo straordinario mondo delle influencer over 40 che oggi, grazie al potere della rete e a un pizzico di genialità nella galassia dell’imprenditoria digitale, conquistano il web a suon di consigli di moda, bellezza, benessere e…tantissima fantasia!

Essere donna e imprenditrice digitale può essere un successo anche dopo i 40 anni, con tutti i vantaggi dell’esperienza personale acquisita nel tempo e con un pizzico di consapevolezza in più che diventa coraggio di tuffarsi in nuove sfide.

Ecco chi sono le regine indiscusse del panorama mondiale nella top 5 da seguire assolutamente.

Le 5 influencer over 40 da seguire (subito)

Una super-five di cinque donne super toste che hanno fatto del web la loro nuova dimensione creativa.

Lyn Slater

Lyn Slater è una professoressa di moda e influencer. È diventata famosa per caso, quando è stata scambiata per una fashion blogger fuori da una sfilata di moda. Da allora, è diventata un’icona di stile per le donne over 40.

Alessia Foglia

Imprenditrice Digitale molto seguita sui social e volto di QVC Italia. Diventata famosa anche su Instagram, ha abbracciato la filosofia pro-aging ispirando migliaia di follower con la sua storia. A 45 anni ha deciso di lasciare il cosiddetto “posto fisso” per tuffarsi in una nuova avventura professionale e realizzare i suoi sogni, dimostrando che l’età anagrafica non è affatto un limite e può tradursi in una carta vincente da spendere nel poliedrico mondo della creatività in salsa web!

Selvaggia Capizzi

Blogger e autrice di C’è vita dopo i 40. La sua storia e il suo progetto ci portano alla scoperta della vita dopo i tanto sospettati “anta”, con un punto di vista che cambia la prospettiva sulla consapevolezza femminile.

Don’t Call Me Fashion Blogger! è il suo blog magazine in cui parla di tutto ciò che può essere utile alla donna per godersi la vita e sentirsi bellissima anche dopo i 40 anni.

Sonia Ramos

Se hai intenzione di iniziare a truccarti e a prenderti più cura del tuo aspetto, Sonia è l’influencer over 40 che devi assolutamente seguire!

Il suo profilo è ricco di contenuti beauty, la donna dalla sua casa di Los Angeles condivide ogni giorno tantissimi tutorial di make up e di skincare!

Jill Cooper

Rinominata la “Regina del fitness”, Jill Cooper è una delle content creator del settore fitness più amate in assoluto dalle donne over 40.

Sul profilo Instagram condivide numerosi consigli sulla menopausa, sui benefici di alcune tipologie di esercizio e tanto altro ancora!