Body positive, le influencer da seguire sui social network

L’importanza del body positive, ecco chi sono le influencer e modelle curvy da seguire assolutamente sui social!

I social network vengono spesso criticati, ed effettivamente se utilizzati nella maniera scorretta possono causare diversi danni nella vita dei ragazzi e degli adulti di oggi. C’è chi, però, dei social network ha voluto fare un utilizzo più utile e inclusivo: promuovere temi delicati come il body positive.

Questo movimento nasce proprio con l’intenzione di promuovere l’accettazione di ogni tipo di corpo, son tante le persone nel mondo beauty che hanno iniziato a metterci la faccia per diffondere il più possibile questo tipo di “rivoluzione”.

Per scoprire al meglio l’approccio al body positive e iniziare a far parte di questo movimento che ha preso piede anche nel mondo fashion, non puoi non seguire le influencer più famose in tutto il mondo che promuovono il body positive.

Le modelle body positive da seguire sui social

Avere un’immagine di sé positiva è molto importante, ecco perché il movimento body positive ha lo scopo di combattere una volta per tutte l’ancora tanto diffuso body shaming.

Iniziamo col suggerirti il nome di una delle influencer italiane più afferrate nel campo del body positive, si tratta di Laura Brioschi, conosciuta per essere fondatrice del movimento “Curvy is not a crime“.

La giovane donna, determinata nel raggiungere i suoi obiettivi, avvia un blog nel 2015 dal titolo lovecurvy.com, per poi aprire un profilo social e diventare a tutti gli effetti un’imprenditrice grazie al suo marchio di bikini.

Il suo obiettivo è quello di diffondere una moda inclusiva, il suo marchio inoltre è ritenuto sostenibile in quanto i tessuti e le sartorie sono al 100% made in Italy.

Altra giovane imprenditrice di bikini nota in tutto il mondo come modella curvy è Gabi. La nota designer ritiene che tutte le taglie possono vestire con stile e che nel mondo della moda nessuno deve essere escluso!

Le grandi Maison, proprio grazie al movimento body positive, hanno iniziato a prendere in considerazione taglie che vanno oltre la 38. Ed è proprio a partire dal 2020 che tanti brand hanno preso come modella per le loro sfilate Paola Elsesser, un’icona di stile definita una delle influencer curvy più seguite al mondo.

Altre modelle curvy da seguire sui social sono Candice Huffine, molto ricercata dai brand di alta moda, e Ashely Graham, definita la paladina del body positive.