Quanto durano davvero i trucchi? La mini guida all’uso è servita

Per quanto il nostro amore per loro possa essere eterno no, i trucchi non hanno una durata altrettanto infinita: spesso si tende a sottovalutare la loro scadenza, rimandando l’inevitabile e continuando ad utilizzarli ancora ed ancora nella speranza che nulla vada storto.

Per legge su tutti i prodotti cosmetici deve essere chiaramente riportata la data di scadenza, indicata sulle confezioni tramite il cosiddetto PAO, il quale riporta il preciso numero di mesi in cui il prodotto si manterrà inalterato. Ma scopriamo insieme quali sono quelli che si rovinano più velocemente e con quali, invece, ci si può permettere di temporeggiare.

Sì, trucchi e cosmetici scadono: ecco quali aspetti tenere d’occhio per rimandare l’addio

Foto Instagram @gigiupdates

Come accennato poco prima, esiste una norma risalente al 2005 la quale obbliga le case cosmetiche ad apporre sulle confezioni il PAO, appunto, letteralmente “Period After Opening” ovvero il minuto logo in cui è indicato il periodo in cui il prodotto, una volta aperto, resta inalterato e sicuro come quando lo si è acquistato. Rispettare questo tempo limitato è spesso difficile, ma necessario per non rischiare di ritrovarsi alle prese con dermatiti, irritazioni oculari, sfoghi ed orzaioli.

Il solo modo secondo il quale i cosmetici potrebbero durare oltre la loro scadenza è che essi siano mantenuti con le giuste dosi di attenzione e pulizia. Vi sono però dei segnali, e ne parliamo più approfonditamente nella nostra mini guida a come riconoscere i trucchi scaduti, da tenere d’occhio qualora si voglia sfidare la sorte che potremmo riassumere in alterazione di consistenza, fragranza e/o colore.

In linea di massima, le matite occhi e labbra sono quelle che hanno la durata maggiore, intorno ai 36 mesi circa. La mina si può mantenere pulita semplicemente temperandola spesso! Il mascara, invece, è tra i prodotti a cui prestare maggiore attenzione: la durata risulta più breve, attorno ai 6 mesi, ma bisogna sempre assincerarsi di chiuderli correttamente.

Ombretti in polvere e blush possono poi durare anni, ma è molto importante controllare che non cambino colore in superficie. Occhio, infine, ad eyeliner ed ombretti in crema: si deteriorano in fretta a causa della loro consistenza liquida o in gel, ed è meglio gettarli non appena si verifichi un improvviso cambio di texture.