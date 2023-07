Quanta acqua bisogna bere al giorno per stare bene?

L’acqua è indispensabile per il nostro benessere. Comprende circa il 60% del nostro corpo ed è fondamentale per molteplici funzioni, come la regolazione della temperatura e l’eliminazione delle tossine, ma anche per lubrificare le articolazioni e favorire una corretta digestione.

Ma quanta acqua dobbiamo bere ogni giorno per mantenerci davvero in salute? Prima di addentrarci nelle quantità, è fondamentale capire quanto sia importante l’idratazione. L’acqua svolge un ruolo cruciale per ogni cellula, tessuto e organo del nostro corpo.

L’importanza dell’idratazione

Quando non assumi a sufficienza liquidi, il tuo corpo non è in grado di regolare correttamente la temperatura corporea e di trasportare efficientemente i nutrienti. Ciò può portare alla disidratazione, con conseguenti sintomi come affaticamento, vertigini e confusione.

Il mito dei due litri

Esiste un’opinione diffusa secondo la quale dovremmo bere almeno due litri di acqua al giorno. Tuttavia, questa regola non è applicabile a tutti. È importante considerare fattori come età, sesso, peso, altezza e livello di attività fisica per determinare la quantità di acqua necessaria a ciascuno di noi.

La Fondazione Veronesi, infatti, afferma che bere circa due litri di acqua al giorno è un buon punto di riferimento per un adulto medio, ma è fondamentale personalizzare il consumo di acqua in base alle proprie esigenze.

Un approccio più personalizzato

L’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) sottolinea l’importanza di un approccio personalizzato per l’assunzione d’acqua quotidiana. Secondo le loro raccomandazioni, il fabbisogno idrico può variare in base a fattori personali, partendo da 1200 ml di acqua al giorno, che corrispondono a circa sei bicchieri, ma potrebbe superare queste quantità.

Ad esempio, la raccomandazione sull’assunzione di acqua per i bambini varia con l’età:

i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni dovrebbero consumare 0,9-1 L al giorno;

i bambini di età compresa tra 4 e 8 anni dovrebbero consumare 1,3 L al giorno;

i ragazzi e le ragazze di età compresa tra 9 e 13 anni dovrebbero consumare rispettivamente 1,5 e 1,7 L al giorno.

Gli adulti dovrebbero generalmente mirare a bere circa 2 litri al giorno per le donne e 2,5 litri per gli uomini. Questo perché gli uomini, avendo in media una maggiore massa corporea rispetto alle donne, necessitano di una quantità di acqua superiore per rimanere adeguatamente idratati.

Ascolta il tuo corpo

Sebbene queste linee guida forniscano un utile punto di partenza, è anche importante ascoltare il proprio corpo. La sete è il modo in cui l’organismo ti dice che si sta disidratando.

L’acqua è il nostro alleato silenzioso, sempre presente, che ci sostiene in ogni momento della giornata. Quindi, non dimenticatevi di bere abbastanza ogni giorno. Non solo è essenziale per la nostra salute fisica, ma è anche un gesto d’amore verso noi stessi.