Aloe vera da bere, i benefici per salute e bellezza

Per godere dei benefici dell’aloe vera, è possibile addirittura assumere la formulazione per via orale: le conseguenze sul corpo sono incredibili.

In primo luogo, è importante sottolineare che per assumere l’aloe vera per via orale sia necessario acquistare un prodotto già pronto. In molti infatti estraggono il gel dalle foglie autonomamente; si tratta tuttavia di un procedimento che si sposa bene laddove il suo utilizzo si limiti ad un’applicazione superficiale sull’epidermide. Per poter ingerire la sostanza, invece, occorre seguire un processo di manipolazione della formulazione, in modo da estrarre il famoso succo.

Mangiare il gel puro potrebbe provocare dei danni a livello gastrointestinale, di conseguenza è altamente sconsigliato. Ad ogni modo, l’aloe vera rappresenta una pianta incredibilmente benefica per il nostro organismo, in quanto contiene una serie si sostanze utili al suo funzionamento. Facciamo riferimento ad esempio alla vitamina A, E, C, B12, ma anche all’acido folico, colina, calcio, rame, selenio, zinco, magnesio, potassio e manganese.

Inoltre, è risaputo che assumere l’estratto ci aiuti a depurare l’organismo, con la conseguente stimolazione del metabolismo e del dimagrimento. Potete dunque rivolgervi ad un farmacista oppure recarvi presso un rivenditore di prodotti naturali e biologici, in modo da acquistare il prodotto pensato appositamente per essere ingerito. Vi consigliamo infine di procedere con l’assunzione di 20ml di aloe al mattino a stomaco vuoto e altrettanti il pomeriggio. Nel caso in cui il sapore non sia di vostro gradimento, potete diluire la formulazione con un po’ d’acqua fresca.

Aloe vera da bere, gli incredibili benefici per il nostro organismo

La componente oleosa dell’aloe le permette di agire perfettamente sulle mucose. La sua assunzione dunque è consigliata per contrastare diverse patologie:

Infezioni uro-genitali : grazie alla funzione antibatterica e antivirale, oltre alla capacità di rafforzare il sistema immunitario, l’aloe vera si presenta come l’alleata perfetta per combattere la candida, la cistite, ma anche batteri patogeni come l’Escherichia Coli.

: grazie alla funzione antibatterica e antivirale, oltre alla capacità di rafforzare il sistema immunitario, l’aloe vera si presenta come l’alleata perfetta per combattere la candida, la cistite, ma anche batteri patogeni come l’Escherichia Coli. Colite ulcerosa: le proprietà antiinfiammatorie, lenitive e cicatrizzanti ci permettono di agire direttamente sulla mucosa infetta, alleviando il dolore e curando la colite ulcerosa. Fondamentale in questo caso è la presenza dell’Acemannano, un mucopolisaccaride presente della formulazione dell’aloe vera.