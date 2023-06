In estate l’acqua va assunta spesso durante la giornata: mai farlo però in questo orario, cosa si rischia

In estate l’acqua è una parte essenziale di una dieta sana ed equilibrata perché il corpo fa affidamento su di essa per funzionare correttamente.

Il nostro corpo è costituito da acqua tra il 50 e l’80%. Tutti i processi chimici dell’organismo avvengono grazie ad essa. Ne abbiamo bisogno per la digestione, per assorbire i nutrienti, per aiutarci a muoverci, per eliminare i prodotti di scarto e regolare la nostra temperatura corporea. Se il corpo non ha abbastanza acqua (fenomeno noto come disidratazione), non funzionerà altrettanto bene.

Le persone che non si idratano adeguatamente ogni giorno sono maggiormente a rischio di calcoli renali, problemi alle valvole cardiache e alcuni tipi di cancro. Anche una lieve disidratazione può influire sulle prestazioni fisiche e mentali.

In quale orario è sconsigliato bere?

Mentre l’estate porta con sé sole, clima caldo e il richiamo della vita all’aria aperta, può anche aumentare il pericolo di disidratazione. Questa si verifica quando vengono utilizzati o si perdono più liquidi di quanti se ne consumano. Il che significa che il corpo non ha abbastanza acqua e altri fluidi per svolgere le sue normali funzioni. Non si può negare che rimanere idratati sia la chiave per sconfiggere il caldo estivo e prevenire problemi di salute.

Nello specifico, le alte temperature possono causare la perdita di liquidi ed elettroliti da parte del corpo. Eppure, un corpo ben idratato ha bisogno di tali sostanze, necessarie per assorbire completamente l’acqua che viene consumata. Chiunque può ritrovarsi disidratato, ma la condizione è particolarmente pericolosa per i bambini piccoli e gli adulti più anziani.

Ma ricorda, la disidratazione può verificarsi in qualsiasi fascia di età se non bevi abbastanza acqua durante la stagione calda, specialmente se ti alleni. È importante sottolineare che la sete non è sempre un indicatore precoce e affidabile del bisogno di acqua del corpo. Molte persone, specialmente gli anziani, non hanno sete fino a quando non sono già disidratate.

Ecco perché è importante aumentare l’assunzione di acqua durante la stagione calda, che tu percepisca lo stimolo di dissetarti o meno. È fondamentale bere ogni giorno, ma è anche importante scegliere l’ora giusta. Infatti esiste una condizione chiamata nicturia, che come suggerisce il nome si verifica solo di notte.

È caratterizzata da un frequente bisogno di urinare, che interrompe il ciclo del sonno. Per questo motivo, è consigliato non bere almeno due ore prima di coricarti. Ciò può interrompere il ciclo del sonno e influire negativamente anche sulla sua qualità.

Tale disturbo può portare alla privazione del sonno. Pensa a rimanere idratato come a un cambiamento nello stile di vita: porta con te una bottiglia piena d’acqua ovunque tu vada, anche se si tratta solo di lavorare da casa al tavolo della sala da pranzo. Bevi ad ogni pasto. Apportare questo tipo di lievi modifiche può aiutarti a non rischiare di disidratarti.