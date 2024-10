Promod, le novità irresistibili della collezione autunno inverno

Con l’arrivo della stagione fredda si rinnova anche il desiderio di un guardaroba che sappia esprimere il nostro stile personale senza rinunciare al comfort. La collezione autunno inverno 2024/25 di Promod, disponibile in un’ampia gamma di taglie, dalla 38 alla 52, offre esattamente questo: un mix di eleganza, praticità e dettagli trendy che rendono ogni outfit unico.

Se hai voglia di reinventarti o semplicemente aggiungere qualche novità al tuo armadio, la nuova linea di Promod è già disponibile e promette di conquistare con tessuti pregiati, colori sofisticati e tendenze alla moda. Il brand francese di abbigliamento femminile, fondato nel 1975 da Francis-Charles Pollet, si è specializzato nella creazione di capi prêt-à-porter accessibili e di tendenza e anche accessori come scarpe, borse, occhiali e bijoux. Il brand si distingue per la sua attenzione ai dettagli, la qualità dei tessuti e l’uso di materiali sostenibili, come il lyocell.

Promod, la collezione autunno inverno 2024/25

Le tendenze moda di questa stagione si concentrano su tessuti morbidi e avvolgenti, linee essenziali e giochi di texture che aggiungono interesse ai look più minimalisti. I toni neutri, come il cammello, il grigio e il nero, dominano la palette cromatica, arricchiti da tocchi più audaci come il rosso rubino e il verde bosco. Il layering, che permette di creare look versatili sovrapponendo capi in modo creativo, è un must.

Tra i trend più amati spiccano le giacche oversize, i cappotti sartoriali e gli abiti in maglia. Le gonne e i pantaloni in similpelle, abbinati a maglioni avvolgenti, continuano a definire uno stile casual-chic che è sia confortevole che sofisticato. Promod incorpora tutte queste tendenze nella sua nuova collezione autunno inverno 2024/25 offrendo capi pensati per accompagnare le donne in ogni occasione, dall’outfit per l’ufficio ai look per gli eventi formali ed eleganti. Vediamone alcuni.

I capispalla Promod

Promod ha sempre saputo come rendere i mesi freddi eleganti e caldi e la nuova collezione autunno inverno 2024/25 propone una serie giacche e cappotti pensati per abbracciare ogni stile, dal più casual al più formale. Il parka Promod è un must-have per affrontare l’inverno con stile. Disponibile in kaki e nero, questo capo è arricchito da un cappuccio foderato in pelliccia sintetica leopardata, perfetto per aggiungere un tocco glam.

La coulisse in vita permette di personalizzare la vestibilità, mentre il bordo in pelliccia rimovibile offre la possibilità di cambiare look a seconda dell’occasione. Ideale per le giornate più fredde, grazie al collo alto e ai dettagli funzionali è un capo pensato per chi non vuole rinunciare al comfort senza perdere di vista l’eleganza.

La giacca reversibile è una delle proposte più versatili della nuova collezione Promod. Disponibile in diverse tonalità, crema, kaki, blu, nero o animalier leopardato, questo capo è perfetto per chi ama cambiare look con facilità.

Un lato è in morbido pile, mentre l’altro è trapuntato e rifinito da velluto a coste tonale sui bordi, offrendo così due stili diversi in un unico capo. Con la sua linea dritta e il colletto tondo, questa giacca è ideale per il tempo libero e le giornate in città.

Il trench è un classico senza tempo che non può mancare nel guardaroba invernale. Promod lo propone in versione minimal chic, nel classico colore cammello o in nero, con una cintura regolabile per definire la silhouette.

Realizzato in popeline di lyocell, materiale sostenibile ricavato dalla polpa di eucalipto, questo trench si distingue per dettagli come il collo a revers, la chiusura a doppiopetto e la fodera Principe di Galles, che aggiunge un tocco di raffinatezza. Un capo perfetto per affrontare la stagione con eleganza.

Gli abiti della collezione Promod

Gli abiti sono protagonisti anche nella stagione invernale, con proposte che uniscono comfort e stile. L’abito in maglia con scollo Bardot, in nero o in grigio è la sintesi perfetta tra femminilità e praticità.

Realizzato in filato soffice arricchito con alpaca, questo capo si distingue per il maxi collo dolcevita che può essere portato sulle spalle in stile Bardot e conferisce un tocco sofisticato. La linea a tubo e aderente rende questo abito perfetto per le serate eleganti, soprattutto se accessoriato con una collana o degli orecchini.

Per un look più romantico, Promod propone l’abito midi in crochet rosso scuro, impreziosito da motivi floreali in cotone. Il rosso scuro è il colore perfetto per dare un tocco vivace all’inverno.

I trafori foderati tono su tono inoltre aggiungono un delicato gioco di trasparenze. Con un paio di stivali alti e accessori minimal, questo abito è perfetto per un look sofisticato ma rilassato.

Gli immancabili nel guardaroba

Oltre ai capispalla e agli abiti, la nuova collezione Promod autunno inverno 2024/25 include una serie di capi essenziali che non possono mancare in nessun guardaroba. Un blazer ben tagliato è il jolly del guardaroba femminile.

Promod propone un modello slim fit con spalline e colletto a revers in nero, blu o bianco écru perfetto per ogni occasione, dal lavoro alle uscite serali. La fodera in raso conferisce un tocco di lusso, rendendolo adatto sia per outfit formali che casual. I pantaloni flare sono un must per chi ama le silhouette allungate e sofisticate. Realizzati in tessuto a coste, questi pantaloni si abbinano perfettamente a maglioni oversize o blazer per creare look raffinati ma confortevole.

Per un look dall’anima rock, la gonna midi in similpelle è la scelta ideale. La linea a matita e il taglio midi la rendono adatta sia per il giorno che per la sera, abbinabile a stivali o sneakers a seconda dell’occasione.

Oltre ai capi di abbigliamento, Promod offre una gamma completa di accessori, tra cui borse, scarpe e bijoux, perfetti per completare ogni look. Le borse a tracolla, gli stivaletti in pelle e i gioielli minimal si combinano perfettamente con i capi della collezione, rendendo ogni outfit ancora più speciale.