Come vestirsi per un evento formale: idee per il tuo outfit

Cosa mi metto per un evento formale? Ecco alcune idee di outfit se non sai come vestirti!

Sei stata invitata ad un evento formale, come una festa aziendale, e non hai la minima idea di cosa indossare. Innanzitutto è fondamentale informarsi sul dress code della serata, qualora ci sia libera scelta lasciati ispirare dai look proposti qui sotto.

Se non sai come vestirti per un evento formale, ti suggeriamo alcune idee di outfit semplici ma d’effetto. Per essere di classe e raffinata ricorda che less is more: punta alla semplicità e l’eleganza non mancherà di certo!

Evento importante, come mi vesto?

Nel caso in cui si tratti di evento aziendale puoi puntare su un tailleur classico composto da pantalone e blazer a tinta unita, concludi con un tacco décolleté e una borsa pochette. In alternativa, nel caso in cui sia di sera, puoi azzardare ancora di più con un classico tubino total black.

Per dare luce al look non dimenticare di personalizzare l’outfit con gli accessori e sfoggiare delle scarpe che valorizzino la tua silhouette. Per un evento formale in cui l’eleganza non deve assolutamente mancare, puoi indossare un abito di tendenza mini o lungo suggerito dai brand e le maison più ricercate.

Altrimenti opta per un pantalone a palazzo a vita alta con camicia o top nel caso in cui ci siano le temperature più alte. Torna di tendenza il total white, motivo per cui potresti sfoggiare per l’occasione un blazer bianco abbinato ad un pantalone a vita alta elegante sul beige e una blusa in tinta.

Altrimenti, indossa il blazer over come se fosse un vestito, una tendenza della primavera amata da donne di tutte le età! L’evento formale richiede di conseguenza un look elegante, ecco perché le scarpe giocano un ruolo fondamentale nell’outfit.

Un tailleur indossato con un paio di sneaker diventa un perfetto look casual chic, se indossato con una scarpa con tacco a colonna potrebbe cambiare completamente stile.

Tornano di moda i pantaloni a pinocchietto, i brand propongono modelli eleganti dal tessuto lucido perfetto per la primavera. Indossali con una blusa e un paio di scarpe con tacco alto per slanciare la figura, gioca con i colori in modo da rendere il look ancora più alla moda.

Diverso il discorso per quanto riguarda le cerimonie, se sei stata invitata ad un matrimonio non perdere la nostra guida su come vestirti per l’occasione!