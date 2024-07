Promod, la nuova collezione chic del brand francese per l’estate 2024

La nuova collezione Promod per l’estate 2024 è fatta di capi easy chic, freschi e dai dettagli ricamati, a prezzi accessibili: 5 capi da non lasciarsi sfuggire.

Il marchio di abbigliamento francese Promod, specializzato in prêt-à-porter femminile, ha lanciato la sua nuova collezione per l’estate 2024. Promod propone tanti capi per comporre un guardaroba perfetto per tutte le taglie, dalla 38 alla 52.

Con un’attenzione particolare al fit e ai dettagli di finitura, il marchio incarna lo stile francese casual-chic. In questo articolo abbiamo selezionato per te 5 capi della nuova collezione di Promod, che promette di portare un tocco di eleganza parigina nel guardaroba di ogni donna.

Promod, la collezione estate 2024

Parliamo di un marchio di abbigliamento francese di prêt-à-porter femminile fondato nel 1975 da Francis-Charles Pollet. Da allora, il brand si è affermato come punto di riferimento per le donne che desiderano uno stile elegante e attuale, abbracciando la filosofia dell’outfit “French Chic” a prezzi accessibili.

Ispirandosi alle ultime tendenze moda per l’estate 2024, la collezione Promod offre una vasta gamma di abiti, top, gonne e accessori che celebrano la femminilità e lo stile unico di ogni donna.

Dai vestiti a stampa floreale perfetti per l’estate ai blazer strutturati ideali per l’ufficio, la collezione di Promod ha qualcosa per ogni occasione. Ogni capo è stato progettato per valorizzare la silhouette femminile, con un’enfasi sulla qualità dei tessuti e sulla cura dei dettagli.

5 capi della nuova collezione Promod

Per la nuova collezione estate 2024 Promod ha scelto di celebrare la versatilità e l’espressione individuale delle donne di oggi. L’ispirazione arriva dalle tendenze metropolitane, reinterpretate con un tocco di femminilità senza tempo. La collezione spazia dagli abiti leggeri e fluidi ai completi sartoriali, passando per una vasta gamma di top, maglie e accessori.

L’attenzione di Promod per la sostenibilità, inoltre, si riflette nell’utilizzo di materiali di qualità e processi produttivi eco-friendly. Tra i protagonisti di questa stagione spiccano 5 capi imperdibili che incarnano perfettamente il connubio tra eleganza e freschezza estiva. Vediamoli insieme nel dettaglio.

1) L’abito midi con ricamo inglese

Tra i capi della collezione Promod estate 204 spicca l’abito midi con ricamo inglese color Terra di Siena con motivi bianchi, che rappresenta un vero e proprio inno alla delicatezza e alla tradizione sartoriale. Questo capo, caratterizzato da un tessuto leggero e traspirante, presenta dettagli ricamati che esaltano la silhouette femminile senza risultare eccessivi.

Il gioco di trasparenze e motivi floreali dona un tocco di romanticismo, rendendolo ideale per una passeggiata sul lungomare o un aperitivo al tramonto.

2) Promod, la canotta crochet

Intrisa di spirito boho-chic, la canotta crochet color Ocra di Promod è il pezzo perfetto per chi desidera un look rilassato ma curato nei minimi particolari. Realizzata in filato di cotone, questa canotta presenta un delicato motivo traforato che le conferisce un’aria artigianale e autentica.

Abbinata a un paio di jeans a vita alta o a una gonna leggera, diventa un capo versatile e adatto a molteplici occasioni estive.

3) La blusa ricamata

La blusa ricamata di Promod incarna l’essenza della femminilità attraverso dettagli sofisticati e un design versatile. Disponibile in tonalità pastello, questa blusa è impreziosita da ricami floreali e da una chiusura con nappine sulla scollatura che ne esaltano la raffinatezza.

Il tessuto morbido e fluente garantisce comfort e freschezza, mentre il taglio leggermente ampio la rende perfetta sia per outfit casual che per combinazioni più eleganti.

4) Gli shorts in cotone ricamato

Gli shorts in cotone color sabbia con ricami arabescati in stile Paisley e accenni di India sono l’emblema della praticità, ma senza assolutamente rinunciare allo stile. Realizzati in un tessuto di alta qualità arricchito dal lino, questi pantaloncini presentano ricami lungo l’orlo e sui lati che aggiungono un tocco di originalità a un capo classico.

Perfetti per le giornate più calde, possono essere abbinati a una semplice t-shirt per un look casual, oppure a una camicia leggera per un tocco di eleganza informale.

5) L’abito lungo fantasia

Per chi ama osare con stile, l’abito lungo con spalline è la scelta ideale. Questo capo si distingue per la sua stampa vivace e colorata, molto di tendenza per gli abiti dell’estate 2024, che richiama i paesaggi esotici e le atmosfere vacanziere.

È contraddistinto dalla stampa Ikat dai motivi geometrici e bordi sfumati, dalle spalline con volant da incrociare e annodare sulla schiena e dalla chiusura a goccia con elastico dietro.

Il taglio morbido ed il tessuto fluido in crêpe lo rendono estremamente comodo da indossare. Ideale per le serate estive o per eventi speciali, rappresenta il perfetto mix di comfort e glamour.

Insomma, la collezione estate 2024 di Promod propone una serie di capi che combinano eleganza, comfort e dettagli ricercati. Ogni pezzo racconta una storia di stile e tradizione ed offre alle donne la possibilità di esprimere la propria personalità attraverso outfit freschi e sofisticati. Che tu stia cercando un look casual per il fine settimana o un outfit elegante per una serata speciale, il brand francese ha la soluzione perfetta per te. Con la sua nuova collezione, il marchio francese continua a offrire un’alternativa accessibile e di tendenza alla moda pronta da indossare.