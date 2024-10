Profumi di marca a prezzi scontati? Scopri le migliori offerte su Notino

L’autunno e l’inverno sono le stagioni perfette per rinnovare la tua collezione di fragranze e sperimentare nuovi profumi. In questo periodo molte profumerie online propongono sconti irresistibili, e Notino è una di queste. Con un’ampia gamma di profumi di lusso scontati, Notino è il paradiso per gli amanti delle fragranze: trovi offerte davvero vantaggiose su brand di alta gamma.

Dai profumi sensuali e avvolgenti per le fredde serate invernali alle fragranze fresche e legnose per il giorno, su Notino alcune fragranze sono disponibili a prezzi scontati, perfette per coccolarsi o per regalare un tocco di lusso a qualcuno di speciale. Non lasciarti sfuggire queste occasioni e scegli il profumo che meglio esprime la tua personalità!

Profumi da donna in offerta su Notino

Le fragranze da donna per l’autunno e l’inverno tendono a essere più ricche e calde, perfette per avvolgere chi le indossa in una sensazione di confort e sensualità. Notino offre una selezione di profumi iconici e moderni a prezzi scontati del 20%, che non puoi lasciarti sfuggire.

1. Givenchy L’Interdit Rouge

Givenchy L’Interdit Rouge è un vero capolavoro di sensualità e mistero. Questa fragranza floreale con note legnose e speziate è la scelta perfetta per le donne che vogliono farsi notare. Le prime note di arancia sanguigna e zenzero catturano subito i sensi, aprendo la strada a un cuore floreale con gelsomino, tuberosa e fiore d’arancio, arricchito da toni speziati di pimenta.

Lanciato originariamente nel 1957, L’Interdit ha attraversato le epoche, diventando un simbolo di eleganza senza tempo. È stato uno dei profumi preferiti di una star come Audrey Hepburn: pare che ne sia stata proprio lei la musa, nonché la prima ad indossare quelle note floreali avvolgenti ed audaci. La versione Rouge del 2021 ne rinnova l’essenza, accentuando la sua natura avvolgente e quasi ossessiva. Il flacone rosso fuoco riflette la passione e la potenza della fragranza, facendone un’icona del lusso.

2. Hugo Boss – Boss Femme – Eau de Parfum

Se cerchi una fragranza femminile ed elegante, tra i profumi donna in offerta su Notino c’è l’Eau de Parfum Hugo Boss Femme che è davvero la scelta ideale. Questo profumo fresco, floreale e fruttato è perfetto per le donne che amano fragranze leggere ma sofisticate.

Le note di testa di mandarino, ribes nero e fresia lasciano il posto a un cuore inebriante di gelsomino del Madagascar, gigli e la delicata rosa bulgara. Le note finali di limone, ambra e albicocca completano la composizione, creando una scia morbida e sensuale.

3. Guess Seductive Noir – Eau de Toilette

Tra i profumi donna autunnali che trovi scontati su Notino c’è un vero must-have: Guess Seductive Noir, un profumo floreale caldo, perfetto per le giornate e le notti più fredde.

Le note iniziali di bergamotto e salvia si fondono con il cuore floreale di gelsomino e mughetto, per poi chiudersi con la dolcezza della vaniglia e il calore del vetiver di Haiti. Creato da Laurent Le Guerence nel 2019, questa fragranza è l’arma segreta per accendere la sensualità in ogni momento.

Profumi da uomo in offerta su Notino

Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno le fragranze da uomo diventano più profonde e strutturate. Le note legnose, speziate e orientali dominano questa stagione, perfette per esaltare la mascolinità e il carisma. Su Notino trovi sconti incredibili su alcuni dei profumi più ricercati.

1. Armani Code Parfum

Armani Code Parfum è una fragranza che incarna la modernità maschile, con un perfetto equilibrio tra virilità e sensibilità. Le note di apertura di bergamotto calabrese, ottenute attraverso una distillazione molecolare, offrono una freschezza duratura. Il cuore della fragranza è composto da salvia e iris del Marocco, mentre le fave di Tonka e il legno di cedro americano conferiscono profondità alla composizione.

La particolarità di questo profumo è il suo flacone ricaricabile, in linea con i principi di sostenibilità del brand. È un’ottima scelta per gli uomini che desiderano una fragranza che sia al contempo fresca, duratura e rispettosa dell’ambiente.

2. Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum Intense

Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum Intense è un altro dei profumi uomo che su Notino trovi scontato del 15%. Una fragranza legnosa orientale lanciata nel 2022.

Con un mix sensuale di legno di cocco, fave di Tonka, legno di sandalo e ambra, questa eau de parfum è un invito alla seduzione. Le note piccanti di zenzero e ananas aggiungono una freschezza irresistibile.

3. Yves Saint Laurent MYSLF Eau de Parfum

Su Notino trovi in offerta anche profumi novità come MYSLF di Yves Saint Laurent, una fragranza che celebra la mascolinità moderna, unendo note floreali e legnose.

Il profumo si apre con bergamotto, seguito da un cuore di fiore d’arancio tunisino, e chiude con patchouli indonesiano e Ambrofi. Un profumo deciso ma delicato, che esprime forza e vulnerabilità allo stesso tempo.

Profumi unisex in offerta su Notino

I profumi unisex stanno guadagnando sempre più popolarità per la loro capacità di adattarsi a chiunque, indipendentemente dal genere. Perfetti per chi cerca una fragranza che non si conformi alle categorie tradizionali, i profumi unisex sono versatili e intramontabili.

Calvin Klein CK One – Eau de Toilette unisex

Tra i profumi scontati del 20% su Notino trovi CK One di Calvin Klein, una fragranza leggendaria, simbolo di libertà e individualità. Le note di mandarino, papaya, bergamotto e limone si fondono con un cuore floreale di gelsomino, mughetto e rosa, arricchite da un tocco di noce moscata. Il fondo muschiato, con cedro e ambra, dona calore e sensualità.

Lanciato nel 1994, CK One è stato uno dei primi profumi unisex a rivoluzionare il mercato, diventando un’icona di libertà e creatività.