Come riconoscere una borsa originale da una borsa falsa

Le borse sono l’accessorio imprescindibile sia nei look invernali che in quelli estivi. Pratiche o glamour, grandi o piccole, eleganti o casual…non possiamo davvero sceglierne un solo modello, specialmente quando troviamo borse griffate a prezzi stracciati! Ma siamo sicure di riuscire a distinguere una borsa originale da una falsa? Le riproduzioni rasentano sempre più spesso la perfezione e si avvicinano fin troppo agli originali e l’alert “truffa” è dietro l’angolo quando si tratta di acquisti online. Ci sono, però, alcuni piccoli accorgimenti che ci permettono di distinguere i modelli veri delle maison di moda che amiamo, dalle loro controparti falsificate.

Come verificare il codice di una Louis Vuitton?

È sicuramente la borsa che amiamo di più, una vera icona di stile il cui fascino non solo non accenna a diminuire, ma si rinnova a ogni stagione. Stiamo parlando della borsa Louis Vuitton, sia nel pattern classico con logo in vista che nei modelli più cool delle ultime fashion week. Per riconoscere una LV originale il primo passo è controllare il codice, ma vediamo tutto ciò a cui dobbiamo fare attenzione!

Foto Instagram | Louis Vuitton

Ogni borsa Louis Vuitton ha un codice identificativo stampato all’interno della borsa, che racchiude tutte le informazioni importanti: Paese di produzione, settimana di produzione, anno di produzione. Se non è presente, sicuramente si tratta di un falso! Nel caso di modelli monogram e non solo, il logo LV è presente su ogni componente della borsa e, soprattutto, non è mai tagliato ma risulta sempre simmetrico. Facciamo attenzione alle cuciture! Devono essere simmetriche, uniformi ed essere presenti in modo da creare omogeneità. Hai una LV vintage ancora perfettamente intatta nei colori e nella forma? Puoi stare tranquilla…è un falso! La qualità della pelle utilizzata dalla maison si vede proprio nei segni di usura del tempo, indice di lavorazioni e materiali top!

Hermès, la regina delle borse deve essere originale absolutely!

Facciamo largo alla Queen delle borse di lusso, la sola e inimitabile Hermès. Ma siamo davvero sicure sicure che il modello Birkin second hand che ci siamo faticosamente conquistate dopo anni di sacrifici sia autentico? Sarebbe un vero colpo al cuore, ma non se facciamo attenzione a questi dettagli:

La prima cosa che salta all’occhio di una Hermès originale è la pelle: morbida e delicata al tatto, è pregiatissima e si vede. Diffidate dai materiali grezzi e irregolari! Logo fatto a mano: la maison non utilizza macchine per la stampa del logo nelle componenti delle sue borse e non è difficile vederne la differenza. Tutti i componenti di ogni modello sono rivestiti in oro: se ci sono altri materiali, è fake. Un dettaglio minuscolo ma fondamentale è un timbro piccolissimo, quasi invisibile, sul retro delle cinghie. Se c’è allora è indubbiamente original!

Borse Gucci: real vs fake

Altro brand che amiamo alla follia quando si parla di borse di lusso è indubbiamente Gucci, ma anche in questo caso dobbiamo stare molto attente alle riproduzioni. Affidarsi a store monomarca o ufficiali, per l’acquisto online, è il modo più sicuro per avere una borsa Gucci originale, ma ecco cos’altro dobbiamo controllare.

Foto Instagram | Gucci

La maison utilizza pellami top che non presentano stampe o altre imperfezioni: la pelle deve risultare solo in rilievo, se così non è quasi sicuramente si tratta di un falso. Il logo Gucci è utilizzato spesso anche come chiusura, in ogni caso le G presentano una forma regolare, tonda e dalla linea precisa: se noti imperfezioni, è fake! Anche in questo caso ogni componente della borsa ha il logo stampato e un numero di serie impresso all’interno, se mancano questi due elementi…non dobbiamo nemmeno dirlo, vero?

Borse Chanel, come scegliere quelle originali

Simbolo di eleganza e charme fin dagli albori, la borsa Chanel è un must have e tutte ne vorremmo almeno un modello nell’armadio. Anche in questo caso, però, la truffa è dietro l’angolo: vediamo quali dettagli dobbiamo notare per essere sicure.

Sapevi che ogni anno Chanel cambia la cerniera delle sue borse? È facile confrontare i modelli e accorgersi dei falsi. All’interno, nelle borse originali, c’è un’etichetta in alluminio centrata e con una spaziatura uniforme: se manca, probabilmente è un’imitazione. Sempre all’interno troviamo un piccolo timbro, un ologramma che potrebbe mancare nei modelli falsi anche quando si tratta di riproduzioni davvero eccezionali. Lucchetti, il nostro dettaglio preferito di Chanel: se manca il logo inciso non è originale, sorry.

Sai distinguere una borsa Prada originale dall’imitazione?

Prada è simbolo di originalità ed evasione e le sue borse hanno quel tocco di frizzantezza raffinata che cerchiamo sempre nei nostri look. La borsa Prada è un vero oggetto dei desideri e le ultime sfilate di moda non fanno altro che accrescere la voglia di averne una. Prima di correre in store, facciamo un check delle cose che dobbiamo controllare!

Foto Instagram | Caroline Daur

Marchio di fabbrica del brand è la placca triangolare, esaminiamola bene perché dovrà essere ben saldata e con le cuciture regolari. All’interno della borsa deve esserci un tag bianco che funge da codice identificativo. Se manca, con tutta probabilità è un’imitazione. Prada utilizza un font ormai iconico per il suo logo, facciamo attenzione alla lettera R: se non ha la gamba leggermente curva, è fake. Anche qui è valido il logo everywhere: il logo è presente in ogni dettaglio della borsa? Se sì, potete stare tranquille.

Balenciaga bag: come controllare se è un fake

La maison che più di tutte sa far parlare di sé, nel bene e nel male non può che essere Balenciaga. Quando si parla delle sue borse ci brillano gli occhi e il motivo è uno solo: sappiamo che si tratta di pezzi unici e inimitabili. Ma siamo proprio sicure? Con questi accorgimenti, sì.

Sul retro della cerniera, che dovrà essere rigorosamente chiusa, di ogni borsa Balenciaga ci sarà un timbro “Lampo”: trucchi del brand per accertarne l’originalità. Se mancano, ci dispiace ma è falsa.

Per le hand bag attenzione alle maniglie, se presentano dei rivetti sul retro forse la borsa è autentica.

All’interno della borsa originale non può mancare l’etichetta in pelle goffrata (o metallo con incisioni) nel quale è impresso il numero di serie di produzione.