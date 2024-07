Primo appuntamento: cosa fare (e soprattutto cosa non fare) per farlo andare bene

Le cose da non fare al primo appuntamento: i consigli per lei e per lui per evitare di trasformare una serata romantica in un vero disastro.

Finalmente il primo appuntamento: un momento magico, dove l’eccitazione di uscire per la prima volta insieme a qualcuno di speciale si mescola alla paura di dire qualcosa di imbarazzante o di fare una gaffe. C’è quella sensazione di farfalle nello stomaco, unita al desiderio di fare colpo, ma anche il terrore di commettere un passo falso e rovinare tutto.

Per il primo appuntamento ti vesti con cura, scegliendo un outfit che dovrebbe dire “sono fantastica” senza gridarlo troppo forte. Poi, quando finalmente arriva il momento di uscire, l’ansia fa il suo ingresso trionfale, come un ospite indesiderato a una festa. Le mani sudano, il cuore batte come una batteria rock e, improvvisamente, non ricordi più come si parla. Come tenere a bada l’apprensione, l’agitazione, il timore di dire qualcosa di sbagliato o fuori luogo? Leggendo questo vademecum sulle cose da non fare al primo appuntamento che abbiamo preparato per te.

Sopravvivere al primo appuntamento: le cose da non fare

Alla prima uscita insieme inizia la danza del corteggiamento, un’arte sottile. Tentativi di impressionare l’altra persona con storie di avventure incredibili che, stranamente, sembrano molto più banali quando le racconti ad alta voce.

E il cibo! Decidere cosa ordinare dal menù può assumere i contorni un dilemma esistenziale: se ordiniamo spaghetti riusciremo ad evitare scene da film comico dove lottiamo contro la pasta come se fosse un serpente? Meglio forse ordinare una pizza.

Le aspettative sono alte, altissime. Ci si immagina immersi in conversazioni profonde e risate contagiose, ma la realtà in alcuni casi è un po’ più simile a un’intervista di lavoro dove ci si ritrova ad elencare i propri hobby in modo disperatamente interessante.

Il primo appuntamento in ogni caso è l’occasione per fare una buona impressione e magari, dare inizio a una nuova storia d’amore. Ma come evitare di trasformare un momento magico in un epic fail? Eccoti una guida sugli errori da evitare al primo appuntamento, un elenco di cose da non fare. Comunque cerca di affrontare la situazione con una certa rilassatezza: anche se le cose non vanno nel modo giusto al 100%, potresti sempre avere la chance di un secondo appuntamento!

Le cose da non fare al primo appuntamento: consigli per lei

1) Non arrivare in ritardo

Ok, sappiamo tutte che un po’ di ritardo può essere chic e misterioso, ma anche se hai bisogno di tempo per preparati e fare un’entrata alla Beyoncé, far aspettare qualcuno per mezz’ora è solo maleducazione e può far pensare che tu sia disorganizzata o peggio, disinteressata. Quindi, se il traffico è stato infernale o se il tuo eyeliner ha deciso di sabotarti, avvisa e cerca di non farlo diventare un’abitudine.

2. Non parlare solo di te stessa

Sicuramente sei fantastica e hai una vita piena di avventure da raccontare. Ma se al primo appuntamento lui finisce per sapere più del tuo gatto che di te, forse è il caso di rivedere la tua strategia di conversazione. È bello avere passioni e interessi, ma il primo appuntamento dovrebbe essere un dialogo, non un monologo. Chiedi al tuo accompagnatore qualcosa di sé e, sorpresa!, potresti scoprire che è una persona interessante.

3. Non criticare tutto

Non trasformarti nella regina delle critiche. Se lui ha scelto un ristorante che non ti piace o ha deciso di indossare quella camicia che ti fa venire voglia di denunciarlo a Miranda Priestly, cerca di essere tollerante. Ricorda che il primo appuntamento è una scoperta reciproca e un po’ di comprensione può fare miracoli. Criticare ogni singola scelta potrebbe farlo sentire a disagio e rovinare l’atmosfera.

4. Non parlare del tuo ex

Questo è un classico errore da evitare assolutamente. Menzionare l’ex al primo appuntamento è come versare ketchup su un piatto di pasta al tartufo: semplicemente sbagliato. Nessuno vuole sentire le storie del tuo ex, soprattutto se sono piene di rancore o nostalgia. È un modo sicuro per spegnere ogni scintilla. Lascia il passato dove dovrebbe stare: dietro di te.

5. Non bere troppo

Un bicchiere di vino può aiutare a rilassarsi, ma attenzione a non esagerare. L’ultima cosa che vuoi è ritrovarti a raccontare la tua intera vita o, peggio, a dover essere accompagnata a casa barcollando. Mantieni la sobrietà.

6. Non fare la lista della spesa

Sappiamo che trovare la persona giusta è importante, ma fare un interrogatorio stile FBI sulle sue intenzioni matrimoniali o sulle sue finanze potrebbe spaventarlo. Lascia che la conversazione fluisca naturalmente e riserva altre domande per i prossimi incontri, altrimenti potrebbe rimanere l’unico!

7. Non fingere di essere qualcuno che non sei

La sincerità è fondamentale. Non cercare di impressionare fingendo di essere qualcun’altra. Se non ti piacciono i film d’azione, non gli dire che adori “Die Hard”. Essere te stessa è la strategia vincente a lungo termine.

Consigli per lui: gli errori da non fare al primo appuntamento

1. Non parlare troppo di te stesso

È vero, vuoi fare colpo, ma evita di trasformare la serata in una conferenza su quanto sei fantastico. Chiedi di lei, ascolta le sue storie e crea un dialogo bilanciato. Nessuna vuole un appuntamento con un narcisista.

2. Non guardare altrove

Non c’è niente di peggio che parlare con qualcuno che guarda costantemente l’orologio, il cellulare (quello va spento o silenziato e tenuto da parte per tutta la serata, ed il consiglio vale per entrambi) o le altre persone nel locale dove state cenando. Concentrati su di lei e falle sentire che è al centro della tua attenzione.

3. Non parlare di denaro

Fare il gradasso non è mai una buona idea. Evita di parlare solo di quanto sei bravo a fare qualcosa, di quanto guadagni, di quanto costa il tuo orologio o di quanto hai pagato la macchina. Puoi apparire superficiale o materialista. L’umiltà è molto più attraente di un ego gonfiato.

4. Non provarci subito

Anche se la chimica è innegabile, cerca di mantenere un certo autocontrollo. Il primo appuntamento è un momento di scoperta reciproca, non una corsa contro il tempo per stabilire un contatto fisico. Impara a leggere i segnali: se lei si ritrae leggermente ogni volta che ti avvicini troppo, rallenta. Evita di farla sentire a disagio e rispetta i suoi tempi.

5. Non sminuire i suoi interessi

Se lei parla con entusiasmo di moda e oggetti vintage oppure della sua collezione di souvenir di viaggio, evita di fare battute o sminuire il suo interesse. Mostra rispetto e curiosità per le sue passioni, anche se non le condividi. Magari impari anche qualcosa di nuovo.

6. Non essere troppo taciturno

Il mistero ha il suo fascino, ma se rispondi solo a monosillabi potresti sembrare disinteressato o, peggio, annoiato. Parla di te, dei tuoi interessi e, soprattutto, ascolta lei. La conversazione è una strada a doppio senso.

7. Non esagerare con i complimenti

Un complimento sincero è sempre apprezzato, ma esagerare può sembrare falso o addirittura suonare inquietante. Trova un equilibrio per non cadere nell’adulazione.

Se seguendo questi consigli alla fine della serata sarai riuscito/a a far sorridere l’altra persona almeno una volta, sei già sulla buona strada. E se tutto va storto, puoi sempre fare tesoro delle tue disavventure per raccontarle agli amici, perché, diciamocelo, niente batte una buona storia di un primo appuntamento disastroso.