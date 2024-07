Come vestirsi al primo appuntamento: cosa indossare e gli errori di stile da non commettere

Primo appuntamento? Scopri come scegliere l’outfit ideale e quali errori di stile evitare per sentirti affascinante e sicura di te.

Il primo appuntamento con un uomo è sempre emozionante: c’è quel mix di eccitazione con un pizzico di nervosismo che rende tutto così speciale. E ovviamente, mai come in un’occasione come questa scegliere l’outfit giusto è fondamentale per sentirsi sicure e a proprio agio.

Come vestirsi al primo appuntamento per essere sicure di fare colpo? Dipende in gran parte dal luogo e dall’orario: l’outfit sarà diverso se si tratta di una cena a lume di candela oppure di un aperitivo in un bar alla moda, di una passeggiata in un parco o sul lungomare o di un picnic. In questo articolo ti diamo qualche consiglio di stile su cosa indossare in diverse situazioni, e anche sugli errori da evitare assolutamente.

Cosa indossare al primo appuntamento

Iniziamo con qualche consiglio generale: prepara il tuo outfit con anticipo per evitare stress dell’ultimo minuto e punta su capi che siano ben proporzionati, comodi e che che riflettano la tua personalità. Tieni ovviamente conto del clima e della stagione, e cerca di evitare look troppo elaborati o eccessivamente provocanti. La semplicità, quando ben curata, può essere estremamente affascinante.

Una volta individuato il look giusto fai una specie di prova generale davanti allo specchio. Se l’outfit che hai scelto ti convince, sarà l’arma vincente per sedurlo al primo appuntamento!

Come vestirsi per una cena elegante

Se il primo appuntamento è una cena in un ristorante di lusso o in un bistrot raffinato, è il momento di sfoderare un abito da cocktail, qualcosa che metta in risalto la tua figura senza essere eccessivamente appariscente. L’ideale è un abito in un colore neutro come il nero (il little black dress ha sempre il suo perché!) oppure blu scuro o bordeaux, magari con qualche dettaglio di tendenza come frange, pizzo o ricami.

Aggiungi un twist di eleganza con un paio di orecchini pendenti, una pochette chic e un paio di tacchi alti. Per il trucco, opta per un look sobrio ma curato e per i capelli per un’acconciatura morbida tipo beach waves o uno chignon elegante.

Primo appuntamento, il look per un aperitivo in centro

Se la location del primo appuntamento è un aperitivo in un bar alla moda, su una terrazza panoramica o in un lounge bar, puoi puntare su un look casual chic. Indossa una camicetta in seta abbinata a pantaloni a sigaretta, un mix ideale di eleganza e comfort.

Se preferisci i jeans, scegli un modello skinny e abbinalo a una giacca strutturata e stivaletti eleganti. Non dimenticare un paio di occhiali da sole trendy, una borsa a tracolla e qualche braccialetto sottile. Per il resto, un beauty look naturale con un tocco di rossetto e capelli sciolti o legati in una coda di cavallo alta sarà l’ideale.

L’outfit per una giornata all’aria aperta

Se lui ti ha inviata a fare una passeggiata al parco o sul lungomare, la parola chiave è comfort, senza dimenticare lo stile naturalmente.

La scelta ideale? Pantaloni comodi o jeans boyfriend abbinati a una maglia leggera o una blusa floreale e un paio di sneakers alla moda o di mocassini comodi.

Aggiungi occhiali da sole, una borsa a tracolla casual e, se il tempo è soleggiato, un cappello di paglia. Il trucco deve essere leggero: opta per il Clean Girl Make-Up e lascia i capelli naturali o raccolti in una treccia.

Serata al cinema, il look adatto

Per una serata in un multisala, in un cinema d’essai o all’aperto punta su un look casual chic. La scelta perfetta sono un paio di jeans skinny abbinati a una maglia oversize o ad un cardigan morbido. Ricorda che passerai del tempo seduta, quindi scegli capi confortevoli.

Come accessori scegli una tote bag per portare con te l’essenziale, e una sciarpa per coprirti se la sala è fresca. Un paio di sneakers o di stivaletti bassi sono perfetti per l’occasione. Il trucco deve essere naturale, con un focus sugli occhi, e i capelli sciolti o raccolti in un bun morbido.

Primo appuntamento, il look per una serata elegante

Una serata elegante, per esempio a teatro o per assistere a un’opera o ad un concerto di musica classica, richiede un look più sofisticato. Puoi optare per un abito midi o una gonna plissettata abbinata a un top elegante. Scegli tessuti pregiati come seta, velluto o chiffon.

Completa l’outfit con uno spolverino leggero, una clutch raffinata e gioielli discreti, e indossa un paio di scarpe con tacco medio tipo kitten heel, comode ma eleganti. Opta per un trucco d’impatto con un rossetto bold e capelli raccolti in uno chignon.

Il look per una serata in discoteca

Se il primo appuntamento è una serata in discoteca o in un club puoi puntare su un look glamour, come un abito corto e scintillante o una jumpsuit aderente che valorizzi la tua figura, magari arricchiti da paillettes, in tessuti metallizzati o con dettagli in pizzo.

Scegli una borsa a tracolla con catena, orecchini vistosi e braccialetti a più strati. Tacchi alti o stivaletti con tacco sono perfetti per ballare tutta la notte. Puoi osare con un trucco più bold, con focus sugli occhi o sulle labbra, e per un’acconciatura voluminosa o con onde definite.

Primo appuntamento: gli errori di stile da evitare

Oltre a sapere cosa indossare, è altrettanto importante sapere cosa non indossare. Uno degli errori più comuni è scegliere capi d’abbigliamento che non siano comodi. Se l’abito è troppo stretto o le scarpe ti fanno male, finirai per essere distratta dal disagio e non riuscirai a goderti appieno il momento.

Punta su capi confortevoli, soprattutto se prevedi di stare fuori per un periodo prolungato. Evita tessuti che non permettono alla pelle di respirare: possono causare sudorazione e disagio, specialmente nei mesi più caldi. Scegli tessuti naturali come cotone, lino o seta che permettono una migliore ventilazione e comfort.

Il segreto è riuscire a trovare il giusto equilibrio tra casual e formale: vestirsi troppo casual può dare l’impressione di non aver dedicato abbastanza attenzione all’appuntamento, mentre un look eccessivamente formale potrebbe risultare fuori luogo. Per adeguare il tuo outfit all’occasione è importante sapere in anticipo il tipo di appuntamento e il luogo in cui andrete.

No agli eccessi: gli accessori possono certamente completare un outfit, evita però di indossare troppi gioielli vistosi o accessori troppo appariscenti che possano distogliere l’attenzione. Questo vale anche per beauty look: un trucco troppo pesante può sembrare poco naturale, quindi opta per un make-up leggero che metta in risalto i tuoi punti di forza senza sembrare eccessivo. Stesso discorso per il profumo: ne basta una spruzzata leggera.

Il consiglio più importante? Sii te stessa, è la chiave per sentirti sicura e a tuo agio. Rimani fedele al tuo stile personale e scegli abiti che ti rappresentano, questo si rifletterà nel tuo atteggiamento.