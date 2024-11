4 ricette per un pranzo della domenica in famiglia: dall’antipasto al dolce

Il pranzo della domenica in famiglia è uno dei momenti più belli del fine settimana. Ecco delle ricette per un menu completo per grandi e bambini!

Quali sono le ricette più consigliate per un buon pranzo della domenica in famiglia? Noi di Pourfemme abbiamo raccolto ben 4 ricette così da ottenere un menu completo…

Si partirà da un semplice antipasto da preparare anche all’ultimo minuto; il primo piatto da poter preparare in anticipo con ingredienti freschi di stagione; il secondo vegetariano che pacerà tanto anche ai bambini; per concludere una deliziosa torta di mele per rimanere nel mood autunnale!

Ecco, quindi, le ricette per un pranzo della domenica in famiglia semplice ma d’effetto.

Pranzo della domenica, il menu completo per tutta la famiglia

Per poter portare in tavola un menu coi fiocchi basta davvero poco. Non trascorrere troppo tempo in cucina, altrimenti rischi di non goderti la giornata con la famiglia e tutto ciò a cui penserai sarà come soddisfare i palati dei tuoi familiari.

In realtà basta davvero poco per dare vita ad un menu di ricette semplici, sfiziose e allo stesso tempo che siano di gradimento per tutti, ecco quindi un menu completo per il tuo pranzo della domenica!

Si preparano in poco tempo, le girelle ripiene possono essere farcite con gli ingredienti che hai in frigorifero senza dover necessariamente andare alla ricerca di prodotti particolari.

Ti basterà avere un rotolo di pasta sfoglia e farcirlo con pomodoro e mozzarella oppure affettati e formaggi. Per rendere l’antipasto ancora più sfizioso e saporito puoi aggiungere un ortaggio fresco di stagione.

Se cerchi un’idea da poter preparare anche in anticipo, così da trovare il pranzo pronto la domenica mattina, puoi provare questa semplice ricetta della pasta al forno bianca con i funghi.

Dovrai preparare una deliziosa besciamella che renderà il piatto più cremoso e ti permetterà di ottenere un superficie gratinata e croccante.

La zucca è un ortaggio amatissimo sia in autunno che nel periodo invernale, puoi usarla per preparare queste polpette facili e veloci che saranno di gradimento anche per i più piccoli.

Per concludere in bellezza non può mancare il dolce. La torta di mele è una ricetta tradizionale da preparare specialmente quando le temperature si abbassano, ecco perché è perfetta per un menu autunnale o invernale.