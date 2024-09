Pasta al forno bianca con i funghi, il pranzo della domenica pronto in poco tempo

Ricetta facile e veloce per una pasta al forno bianca con i funghi da preparare in poco tempo! Il pranzo perfetto della domenica.

Un primo piatto della domenica perfetto da portare a tavola in meno di un’ora. Preparare la pasta al forno non è mai stato così facile, se in frigorifero hai dei funghi utilizzali come condimento principale di questa ricetta completamente vegetariana.

La pasta al forno bianca con i funghi è l’idea perfetta per chi desidera stupire degli ospiti dell’ultimo minuto ma non ha la minima idea di cosa portare a tavola di super sfizioso.

Ricetta facile e veloce per una pasta al forno con i funghi deliziosa

Prepara la ricetta della pasta al forno senza pomodoro e il pranzo sarà un successone. Puoi anche prepararla il giorno prima e conservarla in frigorifero, nel momento del bisogno ti basterà riscaldarla velocemente nel forno per circa 10 minuti con la funzione grill attiva. Otterrai una pasta con superficie croccante e filante!

Ingredienti

320 gr di pasta corta

250 gr di funghi

1 sedano

1 carota

1 cipolla

1 ciuffo di prezzemolo

1/2 bicchiere di vino bianco secco

500 ml di besciamella fatta in casa

80 gr di scamorza affumicata

100 gr di parmigiano grattugiato

Ingredienti per la besciamella

500 gr di latte

50 gr burro

50 gr di farina 00

1 pizzico di sale

1 pizzico di noce moscata

Procedimento

Il procedimento è molto semplice. Come prima cosa dovrai preparare la besciamella fatta in casa, quindi unisci in un pentolino gli ingredienti e mescola fino a quando non avrai ottenuto la consistenza desiderata. Ci impiegherai all’incirca 5 minuti. Prendi una pentola abbastanza ampia con fondo antiaderente e lascia soffriggere la cipolla tritata con il sedano e la carota tagliati a tocchetti. Aggiungi quindi anche un po’ di olio extra vergine di oliva. Dopo 2 minuti aggiungi i funghi che avrai precedentemente pulito e tagliato a fettine sottili, lascia cuocere per circa 10 minuti. Sfuma con il vino bianco secco, alza la fiamma così da far evaporare la parte alcolica. Spegni il fuoco e aggiungi il ciuffo di prezzemolo tritato. Porta una pentola piena d’acqua sul fuoco, non appena raggiunge il bollore butta la pasta e cuocila per metà del tempo previsto. Scola la pasta e in una ciotola uniscila alla besciamella, il parmigiano grattugiato, la scamorza tagliata a tocchetti e i funghi. Mescola per bene poi sposta il tutto in una pirofila. Inforna a 190 gradi per circa 20 minuti. Tira fuori la pasta al forno bianca con i funghi, lasciala intiepidire e porta a tavola!

Se ami la pasta al forno con la besciamella, non perdere la nostra ricetta della lasagna classica al ragù!