Pourfemme Talks: una donna, mille sfumature

Continua la nostra rubrica social Pourfemme Talks. Nelle puntate precedenti gli argomenti affrontati insieme alla Dottoressa Sarah Mangione riguardavano l’importanza di vivere il presente e un argomento tanto delicato quanto fondamentale da trattare come quello di avere una corretta alimentazione: il legame tra cibo e salute.

Oggi, insieme alla nostra esperta, parleremo di donne, creature meravigliose. Guardiamo il video per entrare maggiormente nel dettaglio:

Sarah vuole partire da quelle che sono le frasi che si sente dire più spesso dalle diverse donne che incontra lungo il suo percorso: “Mi sento di fare di tutto per tutti, tranne che per me stessa.” È dalla potenza di questa frase che la Dottoressa Mangione vuole partire e fare perno.

La riflessione che la nostra Sarah invita a fare, quando una donna si sente di dare il massimo per gli altri ma non per se stessa, è di chiedersi: per chi lo faccio, per me o per raggiungere una perfezione imposta dalla società?

Scopriremo grazie alle parole di Sarah che non esiste una donna perfetta ma che ogni donna è unica e deve necessariamente concedersi il privilegio di essere ciò che realmente è, senza filtri.

