Pourfemme Talks: l’importanza di vivere il presente

Continua la nostra rubrica social Pourfemme Talks ed eccoci con la seconda puntata tenuta dalla Dottoressa Sarah Mangione, consulente del Benessere e della Nutrizione.

Oggi, insieme alla nostra esperta, parleremo dell’importanza di vivere oggi, lasciando alle spalle il passato e senza appesantire la nostra esistenza con l’ansia per il futuro. Perché è importante vivere il presente? Scopriamo tutti i consigli della Dottoressa Sarah:

“Ieri è storia, domani è un mistero, oggi è un dono” è da questa veritiera e preziosa citazione che la nostra Sarah vuole far arrivare a noi la rilevanza di vivere il presente, al meglio, con tutta la nostra energia e in maniera quanto più positiva possibile.

Tendiamo sempre a restare legati alle sofferenze del passato o a vivere con ansia e grandi aspettative l’attesa del domani. Il consiglio della nostra esperta è quello di concentrarsi sul presente, mettendo i giusti punti cardine per viverlo al meglio delle nostre capacità.

