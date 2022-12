Pourfemme Talks: come affrontare il Natale

Siamo giunti al termine della nostra rubrica di Pourfemme Talks tenuta dalla Dottoressa Sarah Mangione. Dopo aver affrontato tematiche importanti tra cui il legame tra cibo ed emozioni e l’amore per se stessi, in quest’ultima puntata, in vista delle feste, ci saluta con dei consigli preziosi su come affrontare al meglio il Natale dal punto di visa emotivo ed alimentare.

L’arrivo del Natale ci fa pensare a quella meravigliosa atmosfera di magia, circondati dal calore e l’affetto dei cari, ci ricorda quando da piccoli pieni di entusiasmo non vedevamo l’ora di scartare i regali di Babbo Natale. Nel reel di oggi però scopriremo che non sempre è così: capiamo perché e come affrontare la situazione.

Come ci spiega Sarah Mangione, nonostante le festività natalizie siano un momento carico di emozioni e gioia, non tutti vivono allo stesso modo questo periodo dell’anno. Ognuno di noi reagisce con modalità diverse agli eventi della propria vita ed anche in questo caso c’è chi si lascia sopraffare dalla tristezza e dalla malinconia.

Il consiglio di Sarah per affrontare con il sorriso il Natale è di scavare affondo dentro di noi per ritrovare quella spensieratezza e leggerezza che provavamo da bambini, dobbiamo allontanare il più possibile i pensieri negativi focalizzandoci su tutto ciò che abbiamo di bello nella nostra vita.

A tavola durante le feste accantoniamo le privazioni, è giusto concedersi dei vizi e godersi a pieno la cena insieme ad amici e parenti. L’importante è non esagerare e saper riprendere successivamente un’alimentazione sana ed equilibrata.