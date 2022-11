Pourfemme Talks: il legame tra cibo ed emozioni

Dopo le presentazioni iniziamo subito con la prima puntata della nuova rubrica social Pourfemme Talks tenuta dalla Dottoressa Sarah Mangione, consulente del Benessere e della Nutrizione.

Oggi la nostra esperta ci parlerà del legame che intercorre tra cibo ed emozioni: cos’è un’emozione? In che modo è relazionata al nostro approccio con il cibo? Scopriamo i consigli della Dottoressa Sarah:

Come ci spiega Sarah: le emozioni sono in grado di condizionare i nostri pensieri e le nostre azioni e si ripercuotono inevitabilmente sul nostro corpo. Che si tratti di sensazioni causate da un’emozione positiva o negativa corpo avrà una specifica reazione all’evento in questione.

Istintivamente avremo la tendenza a ricercare sfogo o appagamento nel cibo, quest’attitudine se assecondata di tanto in tanto può farci sentire meglio, ma attenzione a non eccedere riversando del tutto i nostri sentimenti sul cibo; teniamo bene a mente che la sua funzione originaria è quella di soddisfare uno dei nostri primari fabbisogni.

Per concludere, il consiglio della nostra esperta è quello di ascoltarsi: cerchiamo di ascoltarci di più e di capire le ragioni delle nostre azioni di fronte ad un determinato evento, così da poter conoscere meglio noi stessi e prendere a pieno coscienza su quelli che sono i nostri punti di forza e le nostre debolezze.

