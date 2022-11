Pourfemme Talks: intervista alla Dottoressa Sarah Mangione

Al via oggi la nuova rubrica social Pourfemme Talks con protagonista la Dottoressa Sarah Mangione, consulente del Benessere e della Nutrizione.

La nostra esperta ci parlerà di alimentazione ed emozioni tenendoci compagnia con sette puntate da seguire assolutamente sulla pagina Instagram di Pourfemme. Ecco il primo video di presentazione:

Bella, carismatica, preparata e solare: la nostra Sarah è un vero e proprio vulcano di energie positive, di quelle che fanno decisamente bene allo spirito.

Abbiamo deciso di porle alcune domande per permettervi di conoscerla un pochino di più, ed ecco le sue risposte illuminanti!

1. Accettazione del proprio corpo: perché è importante amarsi?

Perché amare il nostro corpo? Ricordate che è l’unico corpo che ci è stato dato in dotazione e imparare ad amarlo è uno dei regali più grandi che possiamo fare a noi stessi.

Abbiamo una quantità limitata di tempo in questo mondo, trascorrere tutte le nostre giornate preoccupandoci del nostro aspetto, soffrendo o detestandosi sarebbe unicamente una grandissima perdita di tempo.

Il nostro corpo ci permette di fare esperienze meravigliose, di vivere.

Ogni cosa che facciamo la facciamo con “lui”!

È il nostro compagno più fedele che non ci abbandonerà mai, come potremmo non amarlo?

Ricordate, non esiste un corpo perfetto, il vostro corpo è unico come lo siete voi!

2. Questione bilancia: come gestire la frustrazione da obiettivi mancati?

Non ossessioniamoci con il peso scritto sulla bilancia!

Il peso cambia normalmente da un giorno all’altro e persino nell’arco della stessa giornata.

La stitichezza, il ciclo mestruale, il non dormire abbastanza, lo stress, un allenamento particolarmente intenso, o se abbiamo mangiato un pasto troppo ricco di sale: sono solo alcune delle tante cause per cui potremmo vedere momentaneamente un peso diverso sulla bilancia che non vuol dire essere ingrassati!

Ciò a cui va prestata attenzione non è il numero scritto sulla bilancia ma l’alimentarci in modo corretto, fare sport, condurre una vita equilibrata, e farsi seguire da un professionista del settore per essere sicure di raggiungere correttamente gli obiettivi prefissati.

3. Effetto yo-yo, come evitarlo?

È una e una sola la parola che racchiude la soluzione forse per ogni problematica, sto parlando di… equilibrio!

L’effetto yo-yo è causato dalla mancanza di un sano equilibrio alimentare, si perde peso velocemente, poi si riprende tutto (spesso con gli interessi) e si ripete il processo ancora e ancora. Diventa un circolo vizioso che ha un impatto negativo non solo sul corpo ma anche sulla mente, in quanto può creare molto stress.

Consiglierei quindi di evitare diete estreme!

Mangiare meno – o addirittura niente – non è la soluzione, il cambio di marcia si ottiene mangiando meglio, nel modo corretto!

La miglior dieta non è una dieta, ma una sana alimentazione basata su una corretta ed equilibrata educazione alimentare adatta per il vostro corpo e che voi siate in grado di mantenere per il resto della vostra vita.

4. Seguire una dieta con costanza, hai suggerimenti per farlo al meglio?

Per essere costante nel mangiare bene, bisogna imparare in primis ad essere consapevoli della nostra alimentazione, migliorare il nostro rapporto con il cibo imparando a mangiare in modo equilibrato, riscoprendo il sapore genuino dei cibi sani, ricordando che il cibo non è un rifugio ma è il nutrimento essenziale per il nostro corpo, mangiando sempre con gusto, con piacere, con calma.

Seguire una sana alimentazione non è una privazione, un divieto o un obbligo ma una scelta di alimentarsi appunto in modo equilibrato e salutare, così da portare benefici sia al corpo che alla mente.

5. Mente sana in corpo sano: come si raggiunge un equilibrio psico-fisico?

Un equilibrio psicofisico è ciò che ci consente di raggiungere un reale e totalizzante stato di benessere.

Non c’è salute senza salute mentale + salute fisica.

Queste componenti si intrecciano e influenzano reciprocamente ogni secondo della nostra esistenza, operano sinergicamente, influenzando il nostro stato di benessere ed è per questo che è necessario apprendere strategie che ci consentano di padroneggiare il nostro equilibrio fisico e mentale.

Cercate di alimentarvi in modo sano, dedicando il giusto tempo al pasto e alla sua preparazione, vivendolo come un momento piacevole in cui ci prendiamo cura di noi stessi, mantenendovi attivi perché l’attività fisica fa rilasciare endorfine e migliora l’umore oltre ad aiutare a ridurre lo stress accumulato.

Circondatevi di persone positive che vi fanno stare e sentire bene, concentratevi sul presente e portate avanti piccoli obiettivi, uno alla volta.

Riposate e dormite il giusto e bene!

6. Pigrizia alimentare, dall’acquistare cibi errati a cotture inadeguate: qualche suggerimento per combatterla?

Salute, forma fisica e benessere sono fondamentali per un sano equilibrio, e strettamente correlati fra di essi.

Non siate pigri nella scelta del cibo, ricordate che uno dei rapporti più intimi che abbiamo è proprio quello con il cibo perché lo ingeriamo, giusto?!

Non siamo pigri per andare a scegliere la maglietta più adatta a noi con un buon tessuto etc. ma siamo pigri nella scelta di un buon cibo che… entra nel nostro corpo?!

Nella vita ciò che conta non è tanto come ci si pone ma come ci si dispone… Disponiamoci positivamente, all’inizio ci sforzeremo ma poi diventerà un abitudine. Andiamo quindi, ad esempio, a fare la spesa con il sorriso!

Scegliere cibi adatti al nostro corpo è un immenso regalo che gli stiamo facendo e ci stiamo facendo e ci ringrazierà con la salute, il benessere, la forma fisica.

Appaghiamo il gusto, compriamo cibo di qualità e sano ma che ci appaghi e magari immaginiamo, mentre siamo alla cassa, ad esempio un buon condimento con cui cucinarlo, una nuova ricetta da sperimentare.

Mangiare bene, cuocendo nel modo corretto e con gusto, sono tutte azioni importantissime per il nostro benessere fisico ma anche mentale, non privatevene!

7. Cibo e amore: perché dimostriamo il nostro affetto cucinando per gli altri?

È fondamentale assumere cibo per nutrirsi ma è anche un modo per prendersi cura di sé e degli altri.

È quindi importante – oltre che essere salutare – dedicare del tempo alla preparazione dei cibi!

Cucinare esprime amore, un’occasione per dimostrare a noi stessi e agli altri di poter donare qualcosa di buono e che ci fa del bene.

La cucina ha il potere di “distrarci” da quello che ci circonda, allontana pensieri e fa sì che ci concentriamo sul momento presente.

La cucina può raccontare molto di noi, la nostra creatività, la nostra precisone, la nostra capacità di fronteggiare un imprevisto etc.

Ed è anche un modo con cui ci facciamo conoscere, con cui dimostriamo affetto, con cui teniamo in vita magari tradizioni familiari e molto altro.

L’amore è altruismo, impegno costante, è la cura dei dettagli, è passione, e anche cucinare lo è se ci pensate!

L’impegno che mettiamo nel cucinare, l’accortezza nel creare un piatto può essere paragonata alla stessa accortezza e allo stesso impegno che poniamo quando amiamo qualcuno.

Cucinare per gli altri è di certo una forma di altruismo!

E allora godiamocelo, che sia per noi stessi o per gli altri: viviamoci a pieno la preparazione dei nostri cibi!