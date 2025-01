Portafortuna a Capodanno: 3 cose da fare oggi per rendere la giornata speciale

Ci sono portafortuna che, a Capodanno, si dice portino buona sorte per tutto l’anno in arrivo. Oggetti e comportamenti da conoscere.

Le nostre giornate sono, generalmente, caratterizzate da una certa routine, ma c’è chi crede che ci siano dei portafortuna a cui poter ricorrere per rendere le giornate speciali. Si tratta di portafortuna che possono attrarre energia positiva e portare, si pensa, fortuna alla vita quotidiana.

Ci sono mosse che potrebbero rendere la giornata unica e fortunata, soprattutto quella dell’1 gennaio. Scopriamo di più sui portafortuna a Capodanno e le cose da fare oggi per rendere la giornata speciale e attrarre felicità e prosperità.

Portafortuna potente a Capodanno: mettere soldi nelle scarpe

Tra le varie tradizioni a cui ispirarsi per attirare la felicità e la fortuna per l’anno in arrivo, c’è quella ricca di simbolismo che prevede di mettere dei soldi all’interno delle scarpe, in modo tale che arrivi l’abbondanza. Questo dovrebbe, infatti, attrarre una certa stabilità economica.

Occorrerebbe tenerli nelle scarpe almeno fino a dopo la mezzanotte, così da garantire l’arrivo della buona sorte e dell’abbondanza, appunto. Si tratta di un rituale che simboleggia ricchezza.

Simboli portafortuna siciliani da regalare per casa: Testa di Medusa e Trinacria

La Testa di Medusa e la Trinacria sono due simboli siciliani, che sono considerati dei portafortuna in tutto il mondo. Questi due oggetti caratteristici possono, infatti, essere regalati – si dice – per allontanare ogni male in diversi luoghi.

Potrebbero, quindi, essere posti sulle porte di casa così da proteggerla all’arrivo del Nuovo Anno.

Indossare biancheria di un certo colore per attrarre soldi, amore e felicità

Infine, è possibile indossare della biancheria intima di un certo colore per attrarre soldi, amore e felicità. In molti sanno che la notte di Capodanno sarebbe consigliabile indossare dell’intimo rosso, che simboleggia passione e amore. Non è soltanto il rosso, però, a essere protagonista dell’ultima notte dell’anno.

Il giallo, ad esempio, è simbolo di abbondanza e soldi. Il verde rappresenta salute e speranza. Il blu simboleggia la stabilità dal punto di vista emotivo e la tranquillità, mentre il bianco si associa all’armonia. In Italia, però, a essere più utilizzato è il rosso, che si dice assicuri buona sorte per tutto l’anno in arrivo! Scoprite anche i 3 oggetti portafortuna da avere in casa per la notte di San Silvestro e come apparecchiare la tavola di Capodanno.