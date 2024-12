3 oggetti portafortuna da avere in casa per la notte di San Silvestro

Quali sono i 3 oggetti portafortuna da avere a capodanno in casa? Ecco i più richiesti per l’anno nuovo…

È tempo di cambiamenti e di mettere nero su bianco i nuovi obiettivi da raggiungere nel 2025, ma quali sono i 3 oggetti portafortuna da avere a capodanno in casa?

Per farti trovare preparata la notte di San Silvestro è importante non solo pensare al menu e a come apparecchiare la tavola per capodanno, ma è importante anche focalizzarsi sulle varie decorazioni da avere in giro per la casa.

Tra queste non possono mancare gli oggetti portafortuna per augurarsi, e augurare anche agli ospiti, un anno che possa essere quanto più fortunato possibile. Quali sono quindi gli oggetti portafortuna da avere in casa il 31 dicembre?

Eccone 3 che potrai trovare facilmente nei negozi di articoli casalinghi o che potrai acquistare anche online con la spedizione veloce per avere gli oggetti in casa prima del 31 dicembre!

3 oggetti portafortuna da avere in casa a Capodanno, quali sono i più richiesti

Questi oggetti puoi posizionarli su un mobile ben in vista o direttamente sul tavolo come centrotavola, altrimenti puoi anche prendere in considerazione l’idea di regalarli ai tuoi amici come ciondolo da indossare la notte di San Silvestro.

Uno degli oggetti portafortuna da avere in casa a Capodanno è senza dubbio l’albero della vita. Un simbolo molto potente ricco di significato per augurare una buona sorte a tutti per tutto il nuovo anno, in commercio puoi trovare tanti oggetti piccoli o grandi da avere sempre in casa.

Un altro oggetto è il ferro di cavallo, da poter appendere o da posizionare anche sul mobile dell’ingresso. Per poter allontanare la sfortuna il ferro sembrerebbe essere di buon auspicio, motivo per cui non può assolutamente mancare in casa il 31 dicembre.

Per tante religioni così come per numerose culture uno degli oggetti portafortuna più diffusi in assoluto è la mano di Fatima. Si tratta di una mano simmetrica con l’occhio di Allah posizionato al centro, in base a come viene collocata il significato può cambiare.

Con le mani rivolte verso il basso rappresenta un ottimo portafortuna e tanto amore nel nuovo anno, mentre con le mani rivolte verso l’alto è simbolo di potere e forza.

Ora non ti resta che metterti alla ricerca di uno di questi oggetti portafortuna da avere a Capodanno in casa oppure di creare dei piccoli pacchi da regalare a tutti gli ospiti e rendere loro felici con un ciondolo che li accompagnerà per tutto il 2025!