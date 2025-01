Le poltrone IKEA sono in offerta per arredare casa con gusto. Si tratta di un’ottima occasione per trovare comfort e qualità, a buon prezzo.

Comfort e relax sono due parole che non dovrebbero mai mancare, quando si pensa alla propria casa. Questo è, infatti, il luogo in cui ci rifugiamo dopo pesanti giornate trascorse tra lavoro e problemi familiari o economici. È importante dedicare del tempo a noi stessi e al relax. Delle comode poltrone, ad esempio, potrebbero diventare il nostro rifugio sicuro tra coperte, libri, musica e tazze di tè bollenti o cioccolata calda.

Se siete alla ricerca di una poltrona elegante, comoda e funzionale, sappiate che IKEA ne propone diverse. Scopriamo di più sulle poltrone IKEA in offerta a prezzi mai visti: come risparmiare senza rinunciare a comfort e qualità.

Poltrone IKEA Shabby Chic comode: Uppburen, sinonimo di relax

Con dieci anni di garanzia, la poltrona Uppburen si presenta in colore grigio, con una fodera asportabile e lavabile anche in lavatrice. In questo modello, è presente una funzione di sollevamento che è in grado di offrire un sostegno graduale e delicato, quando ci si siede e ci si alza. Questa poltrona è regolabile usando la maniglia ergonomica sul suo lato destro che consente, appunto, di regolare il movimento della seduta o di bloccarla. Il cuscino della seduta riesce a stare fermo, grazie al nastro a strappo presente.

Con schienale alto e supporto lombare, consente un maggiore rilassamento anche quando si sta molto seduti. Sono presenti anche delle tasche, che consentono a oggetti piccoli come occhiali e telecomando di essere riposti comodamente. A offrire sostegno alla testa è il cuscino per il collo, che può anche essere rimosso del tutto. La fodera va lavata in lavatrice, a massimo 40°. Non va lavata a secco, non stirata e non messa all’interno dell’asciugatrice. Si tratta di uno dei modelli più belli, che riescono a coniugare comfort e stile a buon prezzo.

Sotenas, tra le poltrone e i divani IKEA imperdibili

Tra le offerte imperdibili di poltrone e divani IKEA, c’è la Sotenas che vi farà risparmiare senza dover rinunciare al comfort e alla qualità. Se state arredando il salotto o il vostro angolo lettura con una poltrona versatile, questo modello è quello che state cercando. La garanzia è di dieci anni anche in questo caso. Questo modello in giallo emana spensieratezza.

Dal design retrò, fa parte della collezione Nytillverkad che, per l’appunto, nasce per rivisitare i classici nel noto brand svedese. Si tratta della versione moderna della poltrona Puck di Gillis Lundgren, presente nel catalogo del 1969. Oggi ritorna, quindi, in una nuova veste, con il nome Sotenas e in giallo. Infine, non può essere lavata in acqua, non va candeggiata, messa nell’asciugatrice, stirata o lavata a secco. Scoprite anche come creare un angolo relax in casa e cosa comprare da IKEA.