La tua oasi di pace: crea un angolo relax in casa perfetto per il benessere di mente e corpo

Seguendo alcuni consigli, è possibile creare un angolo relax in casa, un’oasi di pace, per il benessere di mente e corpo.

In un mondo frenetico, avere uno spazio tutto nostro per rilassare sia corpo che mente è di fondamentale importanza. È possibile, ad esempio, creare un angolo relax in casa, per poter ritrovare serenità ed equilibrio lontano dallo stress della vita quotidiana.

Un angolo tranquillo potrebbe permetterci di staccare la spina, meditando o leggendo, ad esempio. Scopriamo come creare un’oasi di pace, un angolo relax in casa perfetto per il benessere di mente e corpo.

Come creare un angolo di lettura in casa: luci, divani, coperte, cuscini e colori

Creare un angolo di pace, come un angolo di lettura in casa, è di vitale importanza per quanto riguarda il benessere mentale e fisico. Impegni familiari, lavoro, problemi economici e di salute sono solo alcuni dei motivi di stress nella vita quotidiana. Progettare, quindi, un angolo relax in casa è necessario per il nostro stato psicofisico. Pensiamo, appunto, a come creare un angolo di lettura in casa.

La prima cosa a cui pensare è una buona illuminazione. Per rilassarsi, infatti, occorre una luce soffusa e calda, che abbia un effetto calmante sulla mente. A questo proposito, si potrebbe scegliere una lampada da lettura ad arco, oppure un abat-jour. Ovviamente, non possono mancare una comoda poltrona o un divano su cui accomodarsi con plaid e libri. Qui, è possibile trascorrere le nostre serate, il tempo libero e tutti quei momenti solo per noi. Non devono, quindi, mancare cuscini soffici e coperte.

La scelta dei colori è altrettanto fondamentale. Per trasmettere una sensazione di protezione e di pace, oltre a illuminare i giusti punti, è necessario optare per nuance che richiamino la natura come azzurro pallido, beige o verde salvia. Si tratta di tonalità che trasmettono serenità, agevolando una sensazione di rilassamento senza pari.

Arredare una stanza relax in casa: candele, diffusori, piante e musica

In una stanza relax in casa, non possono mancare candele e diffusori per poter godere appieno dell’aromaterapia. Alcune fragranze possono, ovviamente, migliorare l’umore, trasmettendo gioia e calma. Pensiamo a quelle di rosa o gelsomino dall’effetto rivitalizzante, così come il legno di cedro per alleviare lo stress. È possibile, poi, scegliere delle piante per purificare l’aria e migliorarne la qualità: si può, ad esempio, scegliere la Dracena, il Ficus o lo Spatifillo.

Anche la musica è importante per creare la giusta atmosfera. Spegnete lo smartphone e il PC tranne che per ascoltare musica nelle cuffie. Ancora meglio sarebbe optare per playlist soft, oppure per i vostri vinili da far girare su un vero giradischi. Siete pronte a ricaricare le energie e a ritrovare la serenità?