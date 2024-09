Avevo poco tempo e ho preparato queste deliziose pizzette di pasta sfoglia

Le pizzette veloci con la pasta sfoglia richiedono una preparazione di circa 5 minuti e una cottura che oscilla tra i 10 e i 15 minuti.

Ecco perché è una delle ricette più rapide da fare nel caso in cui si è alla ricerca di un antipasto veloce o di un perfetto finger food da servire durante un aperitivo fatto in casa.

Pizzette di sfoglia, la ricetta pronta in meno di 20 minuti

Per rendere il tuo momento dell’aperitivo home made ancora più speciale potresti cimentarti nella preparazione dei cocktail più famosi. Ad esempio, se sei alle prime armi, potresti provare la ricetta del Mojito, ideale da servire in qualsiasi periodo dell’anno!

In frigorifero un rotolo di pasta sfoglia non può mai mancare. Può tornarti utile in tantissime occasioni, come una cena last minute o una merenda più sfiziosa da fare al ritorno dal lavoro o da scuola.

La sfoglia, infatti, può essere farcita non solo con ingredienti salati, ma anche con marmellate fatte in casa, confetture e creme di ogni tipo, come ad esempio la crema pasticcera.

Ecco, quindi, la ricetta per poter preparare delle deliziose pizzette che finiranno nel giro di qualche istante!

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia

100 gr di passata di pomodoro

1 cucchiaino di origano

1 pizzico di sale

1/2 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

Procedimento