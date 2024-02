3 antipasti sfiziosi che ti faranno fare un figurone con gli ospiti

Tre ricette di antipasti sfiziosi per stupire gli amici. Ecco come preparare queste deliziose ricette facili e veloci a base di pesce!

Quando hai ospiti a pranzo o a cena pensare ad un menu completo potrebbe rivelarsi più difficile del solito. Per rendere l’esperienza più piacevole e fare un figurone con i tuoi amici, non possono assolutamente mancare gli antipasti.

Le ricette che ti proponiamo oggi son tutte facili da realizzare, se segui nel dettaglio i vari procedimenti potrai portare a tavola degli antipasti davvero sfiziosi, anche se in cucina hai pochissima esperienza. Non sono ricette vegetariane, anzi potrebbero andar bene su un menu a base di pesce così da stupire gli invitati nei migliori dei modi.

Antipasti sfiziosi per stupire gli ospiti

Per preparare gli antipasti basta davvero poco. Le ricette che ti proponiamo son 3, puoi prepararle tutte in quanto sono davvero piccole e possono essere gustate in attesa del primo piatto. Non richiedono tempi di cottura lunghissimi, il risultato ti darà tantissima soddisfazione.

La prima ricetta è la tartare di gambero rosso, la prepari in meno di mezz’ora e puoi servirla in qualsiasi occasione. I protagonisti dell’antipasto sono appunto i gamberi, i quali verranno conditi con del mango sodo e delle foglioline di menta.

Per questa ricetta è fondamentale prendersi del tempo prima di prepararla, questo perché i gamberi dovranno essere abbattuti in freezer per almeno 96 ore.

La frutta, specialmente quella esotica, viene spesso utilizzata per la realizzazione di varie pietanze, compresi gli antipasti. Anche la ricetta del carpaccio di tonno contiene il mango, si prepara specialmente in occasioni importanti come festività e compleanni.

Rimedia un mango maturo di qualità, arricchisci il tuto con del limone bio e delle fettine di lime. Oltre ad essere un antipasto sfizioso, il carpaccio di tonno e mango può sostituire a tutti gli effetti un secondo piatto!

Tra i vari antipasti puoi preparare le cozze gratinate, per l’occasione puoi optare per la versione piccante e servirle condite con del peperoncino piccante in polvere e una spolverata di parmigiano grattugiato in modo da equilibrare i sapori.

Son tutte ricette facili e veloci che solitamente piacciono a tutti, puoi prepararle in anticipo e conservarle in frigorifero così da non dover preparare tutto all’ultimo e ritrovarti con la cucina da pulire tutta insieme. I complimenti non mancheranno di certo!