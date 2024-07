Mojito fatto in casa, ricetta facile e veloce

La ricetta del mojito fatto in casa è semplice e veloce. Ecco come preparare il cocktail cubano fatto in casa!

Come preparare un Mojito fatto in casa come quello dei barman? Basta davvero poco. Se stai organizzando un aperitivo fatto in casa e desideri stupire i tuoi amici, oltre a preparare tanti stuzzichini per rendere il momento ancora più piacevole, ti suggeriamo di cimentarti nella preparazione dei cocktail più ricercati in assoluto.

Sicuramente uno dei più apprezzati è il famoso Mojito, un cocktail cubano da preparare con pochi ingredienti e in maniera molto semplice. La versione alcolica che ti proponiamo è veloce, così da poter preparare il Mojito nel momento in cui i tuoi amici arriveranno a casa.

Prepara un tavolo da buffet con olive, noccioline e piccoli finger food perfetti per un aperitivo. Se hai un giardino sfruttalo il più possibile così da organizzare un pomeriggio all’aperto, altrimenti potrai puntare al salotto. Ecco, quindi, la ricetta per preparare il Mojito e stupire i tuoi amici!

Come preparare il Mojito fatto in casa in versione alcolica

A base di rum, succo di lime e menta, il Mojito è un cocktail fresco e sfizioso da gustare in piena estate!

Prepararlo in casa è molto semplice, per ottenere un buon cocktail però ti suggeriamo di selezionare degli ingredienti di qualità, solo così potrai ottenere un aperitivo coi fiocchi!

Prepara un mojito alla volta così da non commettere errori con dosi e ingredienti, qualcuno potrebbe apprezzare di più la versione senza rum.

Ingredienti

45 ml di rum bianco

20 ml di succo di lime

soda

2 cucchiaini di zucchero di canna

6 foglie di menta

lime

Procedimento

Il procedimento è molto veloce. La prima cosa da fare è unire lo zucchero di canna al succo di lime, quindi mescola con cura. Unisci le foglie di menta, pressale con l’aiuto di un cucchiaio da barman. Aggiungi un po’ di soda, poi riempi il bicchiere di ghiaccio per 3/4. Versa il rum, poi concludi con il resto della soda fino a riempire il bicchiere. Mescola così da far amalgamare per bene gli ingredienti. Decora con la menta e una fettina di lime, poi servi ai tuoi amici il mojito fatto in casa in versione alcolica!

Chi non ama l’alcool può sempre optare per un mojito analcolico, ti basterà utilizzare l’acqua tonica, il succo di lime, le foglie di menta e il gioco è fatto! Con questo aperitivo i tuoi amici non potranno fare altro che complimentarsi e torneranno spesso a casa da te.