Pizze più costose del mondo: la classifica

La amiamo in tutte le sue forme, gusti e declinazioni, e oggi, 17 gennaio, festeggiamo il World Pizza Day! La giornata mondiale della pizza, il piatto italiano più famoso e amato anche all’estero, non può non comprendere una rassegna delle pizze più costose del mondo… Sapevi che la più cara del pianeta è tutta made in Italy? E no, dimentica Briatore e le polemiche sui prezzi della sua margherita perché la sorpresa è dietro l’angolo!

La classifica delle pizze più costose del mondo

Foto Instagram | @kohinoorcollegeofficial – Pizza Luigi XIII

Per celebrare la pizza e la sua straordinaria importanza nella gastronomia su scala internazionale, è stato fissato persino un giorno all’anno ed è il 17 gennaio! In questa data ricorre il World Pizza Day e oggi andiamo a scoprire la classifica delle 10 pizze più costose al mondo, dalla meno casa alla più ricercata che costa davvero una fortuna…

Kobe Beef Steak

Magic Gold

Aragosta e tartufo

Triple Millefeuille

C6

Del Nino’s Bellissima

Tartufo Bianco e Oro del Margo’s

Royale 007

Della Casa del Favitta’s Family

Luigi XIII

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci riserva ogni pizza in questa golosissima top ten delle più care del mondo!

10. Pizza Kobe Beaf Steak

La pizza Kobe Beaf Steak della catena Domino’s Japan costa circa 72 dollari e tra i condimenti più ghiotti comprende il Kobe, una delle carni più pregiate che esistano.

9. Magic Gold

108 dollari per una Magic Gold che puoi gustare nel ristorante Magic Oven di Toronto (Canada). È un piatto super scenografico che punta in gran parte su un aspetto quasi “intoccabile”: sulla pasta un letto di foglie d’oro 24 carati commestibili!

8. Aragosta e Tartufo

La pizza Aragosta e Tartufo è un’altra delizia della classifica delle pizze più costose del mondo, e la trovi al Third Avenue Cafe, a Dubai. All’interno gli ingredienti speciali: aragosta, tartufo e un “segreto del pizzaiolo” che la renderebbe unica e inimitabile (al costo di 125 dollari)!

7. Triple Millefeuille

La Triple Millefeuille è una pizza della catena Domino’s e ha una particolarità: la crosta ripiena di formaggio! Ma non è tutto: al prezzo di 140 dollari si mangia una pizza con 3 strati di ingredienti tra cui i peperoncini jalapenos. Non proprio alla portata di tutte le tasche, e neppure di tutti i palati…

6. C6

Saliamo a 450 dollari per una pizza C6 che è tra i piatti celebri della Steveston Pizza Company, una pizzeria di Richmond che propone una ricetta con caviale russo Osetra, gamberi tigra, ratatouille di aragosta, salmone affumicato, tartufo bianco d’Alba rigorosamente a scaglie…

5. Pizza Del Nino’s Bellissima

Mentre ci avviciniamo ai gradini più alti della classifica delle pizze più care al mondo, scopriamo la pizza Del Nino’s Bellissima, uno dei ristoranti più affermati della Grande Mela. A New York c’è questa variante della pizza firmata da Nino Selimaj e contenente ben 4 tipi di caviale, fette di aragosta, wasabi, panna fresca e… uova di salmone! Tua a 1000 dollari…

4. Tartufo Bianco e Oro del Margo’s

Costa 2400 dollari la pizza Tartufo Bianco e Oro della pizzeria Mango’s alla Valletta, Malta, nel 2010 nel Guinness dei primati per essere passata in testa alla top ten come pizza più cara del mondo. Anche in questa delizia trovi foglie d’oro 24 carati e il pregiato tartufo bianco di Alba.

3. Royale 007

Costa ben 4200 dollari la terza classificata tra le pizze più care del pianeta, ed è la pizza Royale 007 (qualcosa che forse in pochi, dopo James Bond) possono permettersi. Ma vale la pena scoprire gli ingredienti chiave di questa ricetta di lusso nata nel ristorante di Domenico Crolla a Glasgow (Regno Unito): una cascata di aragoste imbevute nello Champagne e una polvere di oro commestibile…

2. Pizza della Casa del Favitta’s Family

E se hai molto più denaro da spendere per gustare una delle pizze più care di sempre, eccoti qui la pizza della Casa del Favitta’s Family di New York! Questa famosa pizzeria l’ha ideata per San Valentino, e non può non avere la forma di un cuore con una sorpresa: è decorata con dei diamanti e costa 8200 dollari…

1. Luigi XIII

La regina delle pizze più costose del mondo è tutta italiana, come tradizione vorrebbe dato che la pizza è il piatto italiano per eccellenza che, nato nel nostro Paese, è diventato simbolo della gastronomia tricolore e di Napoli (impossibile non amare la classica Margherita, qui una ricetta per farla) nel resto del mondo! La pizza più cara è la Luigi XIII e il suo prezzo sarebbe di ben 12000 dollari! Creata dal pizzaiolo campano Renato Viola, di Agropoli (Salerno), comprende ingredienti speciali tra cui il Caviale Osetra Reale Prestige, uno dei più pregiati del pianeta!