Piumini colorati: la tendenza più calda dell’inverno

Piumini colorati, il tocco di vivacità per l’inverno: scopri le ultime tendenze e come abbinare i colori più hot della stagione.

L’inverno chiama, e i piumini colorati rispondono con stile. Da semplici capi funzionali contro il freddo, i piumini sono diventati uno dei 10 capispalla da avere per l’inverno. Un must-have irrinunciabile reinterpretato in chiave fashion per adattarsi a ogni occasione. Che si tratti di un modello corto e sportivo, di un piumino midi dallo stile urbano o di un lungo avvolgente per affrontare le giornate più gelide, questa stagione ci offre infinite possibilità. Non mancano i piumini smanicati, perfetti per i primi freddi, o i pratici modelli 100 grammi, leggeri ma incredibilmente caldi.

Le passerelle hanno parlato chiaro: il piumino si abbina a tutto. Isabel Marant ci mostra come un modello corto possa trasformare un look basico fatto di jeans neri dritti e T-shirt bianca, mentre Miu Miu osa con gonne ampie e dolcevita raffinati. I piumini di tendenza si distinguono non solo per i colori vivaci e accattivanti, ma anche per i materiali alternativi: finiture semi-lucide effetto pelle, texture in denim e dettagli ricercati li rendono i protagonisti assoluti dell’inverno. Ecco cinque modelli di piumini colorati, e come abbinarli con stile.

Piumini colorati, il rosso che accende il tuo guardaroba

L’iconico marchio Moncler celebra il piumino corto con il modello Abbadia, realizzato nell’iconico nylon laqué dal finish lucido. Il colore rosso acceso lo rende una scelta audace ma incredibilmente versatile. Perfetto per un look total red, abbinalo a pantaloni in velluto della stessa tonalità e a un dolcevita rosso fuoco per un outfit che non passerà inosservato.

Se preferisci qualcosa di più soft, punta su un paio di jeans skinny neri e un maglione oversize bianco: il piumino diventerà il protagonista indiscusso del look. Ai piedi, un paio di combat boots o sneakers chunky completeranno l’ensemble con un tocco contemporaneo.

Save The Duck, il comfort ecosostenibile

La puffer jacket Janis di Save The Duck unisce praticità e stile grazie alla linea lunga, alla maxi trapunta e al cappuccio regolabile. Il blu genziana si abbina facilmente a palette neutre, creando combinazioni adatte sia al giorno che alla sera. Per un look casual chic, indossalo con pantaloni cargo beige, un maglione color crema e anfibi neri.

Se preferisci un tocco più elegante, scegli un abito midi in maglia grigia e stivaletti con tacco. La giacca, realizzata con materiali 100% Animal-Free, non è solo bella ma anche rispettosa dell’ambiente, ideale per chi cerca uno stile etico senza rinunciare alla moda.

Piumini colorati, il 100 grammi arancio

Tra i piumini colorati di questa stagione, il modello Aghata di Ciesse Piumini 100 grammi è leggero ma ultra performante, grazie all’imbottitura in piuma certificata. Il colore, raffinato e caldo, è perfetto per chi desidera un capo versatile che si adatti a molteplici look.

Indossalo con un paio di pantaloni culotte neri e un maglione a collo alto avorio per un outfit sofisticato e moderno. Aggiungi stivaletti Chelsea e una tote bag in pelle per completare l’insieme. Questo piumino funziona bene anche con un paio di leggings in eco-pelle e una felpa oversize per un mix sportivo e cool, perfetto per il tempo libero.

Desigual, il piumino dorato oversize che si trasforma

Con Desigual il piumino diventa un vero e proprio statement piece. Questo modello dorato oversize con maniche staccabili si trasforma in un gilet, offrendo due capi in uno. Il collo alto e il finish brillante lo rendono perfetto per chi ama osare.

Provalo con pantaloni in pelle nera e stivaletti con platform per un look urbano e grintoso. Oppure abbinalo a un abito maglione beige e stivali alti per un outfit più morbido ma ugualmente d’impatto. Grazie al suo design funzionale e alle fibre riciclate, questo piumino rappresenta l’unione perfetta tra stile e sostenibilità.

Piumini colorati, il rosa ultrafemminile

Chi ama i colori romantici non può resistere al piumino rosa pesca di Asos Design. Il cappuccio fisso e la texture morbida lo rendono perfetto per affrontare l’inverno con un tocco di femminilità. Per un outfit casual, abbinalo a jeans bianchi dritti, un dolcevita color crema e sneakers minimal.

Per un look più audace e di tendenza, scegli una gonna midi plissettata in argento e stivali in vernice nera: il contrasto tra materiali e colori creerà un effetto sorprendente. Questo piumino è ideale per chi vuole aggiungere una nota romantica al guardaroba invernale senza rinunciare al comfort.

Da capo pratico a simbolo di stile, il piumino colorato si conferma come il pezzo chiave dell’inverno. Giocare con colori, volumi e materiali permette di creare combinazioni uniche che rispecchiano personalità e tendenze. Quest’inverno, lasciati ispirare dalle passerelle e dalle proposte più creative per reinventare il tuo stile. I piumini colorati non sono solo una scelta pratica, ma una dichiarazione di moda che non teme il gelo!