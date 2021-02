L’inverno non è inverno senza Moncler e i suoi irresistibili piumini che ormai sono un’istituzione, un must have irrinunciabile e per cui tutti, donne e uomini senza distinzioni stavolta, fanno follie! I piumini Moncler sono belli, trendy e di ottima qualità, sono leggeri e riscaldano moltissimo grazie all’elevatissima qualità di tessuti e materiali, inoltre sono sempre in linea con le tendenze di stagione. Dal modello lucido a quello più opaco, le nuances che spiccano nel catalogo sono il total white, il verde militare, il rosso, il blu e il giallo ocra. Tutte tonalità che rendono il look più luminoso e colorato. Il must in assoluto rimane senza dubbio il piumino nero. Abbiamo raccolto per voi i modelli più belli da non lasciarsi scappare!

I piumini Moncler della collezione inverno 2020/2021

I piumini Moncler sono belli e colorati, la griffe italiana ci propone ogni anno una vasta gamma di modelli da cui è impossibile non farsi tentare almeno un po’. Comunque acquistare un piumino Moncler è un investimento, se scegliete un piumino classico e un colore evergreen potrete indossarlo per anni e sarà sempre perfetto: trendy, caldissimo e bello! Ma qual è il piumino dell’inverno che non può mancare nel guardaroba di una fashion lover?

La casa di moda made in Italy vanta un meraviglioso catalogo della stagione invernale 2020/2021: piumini dal design differente, con o senza cappuccio, dallo stile classico e sportivo ad un look più chic e raffinato, insomma è impossibile non innamorarsi dei piumini Moncler.

I piumini sportivi e classici Moncler

Moncler nasce coma marchio per vestire gli atleti nelle grandi spedizioni estreme, come l’ascesa al K2, la conquista del Makalu, ecco perché i piumini sportivi non possono mancare nelle nuove collezioni. No, non dobbiamo necessariamente indossare leggings sportivi e scarpe da ginnastica, il piumino sportivo si adatta ad ogni momento della giornata, si sposa con jeans, tute e pantaloni abbinati a sneakers, stivali o anfibi. Insomma uno dei capi che non possono assolutamente mancare nell’armadio.

piumino sportivo | foto Moncler

Nella collezione inverno 2020/2021 non passa inosservato un classico del guardaroba contemporaneo: il piumino Holyrood vanta dettagli architettonici e si presenta con un design anorak. L’elemento che rende il capo ancora più trendy è il cappuccio con coni 3D. Uno dei piumini di tendenza dell’inverno 2021.

Piumini corti e chic da indossare all day long

Se preferite uno stile più casual e non vestite propriamente in modo sportivo, per voi Moncler realizza delle linee sporty chic, piumini femminili e trendy caratterizzati da dettagli fashion, come zip oblique, tasche verticali o oblique e colori metallizzati. Immancabile il tocco vintage in questa meravigliosa collezione: uno dei nostri pezzi preferiti è il piumino Chouelle con spalle in velluto e il contrasto di colore black and white.

piumino corto | foto Moncler

Elegante al punto giusto è il modello Aloes, con trapuntatura chevron nella parte superiore e cintura al punto vita, un dettaglio importante per valorizzare la silhouette. Un tuffo negli anni Ottanta con il modello Parana, chiamato così perché si ispira ai paninari di quegli anni. Una preziosa texture in nylon lucido con tonalità a contrasto.

I piumini lunghi più belli

I piumini lunghi conquistano un posto tra le tendenze dell’inverno 2020/2021, ma qual è il momento migliore per indossarli? Anche questo è un capospalla che si sposa bene con qualsiasi tipo di outfit, dal più casual al più elegante. Il modello del piumino con le sue tonalità e sfumature gioca un ruolo molto importante nella preparazione del look. Moncler punta molto al total black, un classico da indossare ogni anno perché sempre di tendenza.

Il parka rimane uno dei modelli più ricercati e amati, anche se uno dei pezzi immancabile nel guardaroba per aggiornarlo con le tendenze del momento è il modello Congloue, caratterizzato da un design over e modulabile con coulisse al fondo.

piumino lungo | foto Moncler

Se volete osare un po’ con l’outfit, il Cyclopic è il piumino lungo adatto all’occasione: è argentato e caratterizzato da trapuntatura a boudin e nylon laminato.

Per scoprire quale sia il piumino più bello da indossare quest’inverno sfogliate la gallery che trovate qui sopra!