Non vediamo l’ora di dire addio a questo 2020: ci sarebbe piaciuto farlo con una grande festa in compagnia di tutte le persone che durante l’anno non abbiamo potuto vedere come avremmo voluto, ma le regole impongono ancora il distanziamento e spostamenti limitati. Però possiamo organizzare un capodanno virtuale, una festa via Zoom che ci faccia sentire vicino a chi amiamo, ovviamente divertendoci.

Visto che alla serata manca pochissimo, ecco i consigli da mettere in pratica subito per organizzare un party perfetto.

Come organizzare un party di capodanno virtuale

Il segreto per una festa riuscita è l’organizzazione: può anche essere molto semplice, ma avere un’idea chiara dei tempi e di che attività svolgere renderà la serata molto piacevole e per nulla noiosa, pur mancando il contatto “umano”.

Scegliere il programma

Se dal vivo basta un po’ di musica, stuzzichini e da bere per creare atmosfera, via webcam serve un programma più dettagliato della festa per far sì che nessuno si annoi e non ci siano momenti vuoti. Si possono fare quiz musicali o di cultura generale, si può giocare a tombola (una delle opzioni più gettonate) oppure a turno fare i dj della serata, condividendo canzoni e playlist.

Capodanno 2021 è anche un’occasione che tanti aspettano per ripartire metaforicamente dopo un anno difficile: potrebbe anche essere divertente e costruttivo raccontare cosa ci ha insegnato nel 2020, cosa ci porteremo nel nuovo anno e le abitudini che invece abbandoneremo (tipo queste) e gli immancabili buoni propositi.

Scegliere il tema

Un modo semplice per sentirsi ancora più uniti e parte di una squadra è avere elementi dell’abbigliamento simili o coordinati. Le feste a tema poi sono sempre molto divertenti! Si può optare per i colori (bianco e nero, rosso, oro), per i glitter, il fluo, oppure per outfit super eleganti o da discoteca. Intramontabile il pigiama party o i travestimenti: tutti vestiti da cantanti, celebrità, calciatori, ecc.

Inviare gli inviti e il programma della serata

Decise le questioni tecniche, non c’è tempo da perdere: invitare i tuoi amici! Non essendo un party “in presenza” (termine che abbiamo imparato a conoscere nel 2020), le adesioni potrebbero essere totali, ma essendo comunque last minute non offendiamoci per eventuali rifiuti. In ogni caso, ricordiamoci di inviare orario, tema, programma preciso e ovviamente link della video call, così tutti gli invitati arrivino preparati. Un’ultima raccomandazione: non più di 20 invitati, altrimenti si rischia di creare troppa confusione.

Foto Unsplash | Dennis Brendel

Scegliere un co-organizzatore

Affinché tutto vada liscio come l’olio e non ci siano intoppi o qualcuno si senta escluso o annoiato, l’ideale è scegliere un amico che vi aiuti nella gestione del tutto. Non basta il padrone di casa, serve una spalla che controlli a sua volta, che coinvolga i partecipanti e sia di supporto in caso di problemi. Un vice è fondamentale per la buona riuscita del vostro capodanno virtuale.

Fare una prova generale

Ok, manca pochissimo e dobbiamo prepararci (qui idee di outfit, accessori e manicure), cucinare (qui idee per un menu di coppia), mettere qualche decorazione, ma proviamo a ritagliarci qualche minuto per controllare che la nostra connessione funzioni alla perfezione ma non solo: facciamo una chiamata di prova con gli invitati disponibili.

Dopo aver fatto il punto con il vostro “collega” organizzatore, non resta che fare il countdown e godersi questo capodanno virtuale.